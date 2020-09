L'AMOUR EST DANS LE PRE 2020 – Lors du premier épisode de L'amour est dans le pré, trois agriculteurs ont débuté les speed-datings. Résumé de l'épisode 1 d'ADP.

[Mis à jour le 14 septembre 2020 à 23h45] L'amour est dans le pré a signé son grand retour lundi 14 septembre 2020, plusieurs mois après la diffusion des portraits. Les fidèles du programme de M6 ont pu découvrir des changements lors de ce premier épisode : plus d'ouverture des courriers, on passe directement aux speed-datings, dans le respect des règles sanitaires. Et cette fois, Karine Le Marchand est présente pour aiguiller les candidats dans leurs choix. Laurent, Jean-Claude et Eric le chevrier ont ouvert le bal, rencontrant pour la première fois leurs prétendantes à Paris. Claudine, la seule candidate sélectionnée par Eric pour cette étape de l'émission, s'est démarquée par son témoignage bouleversant sur son passé douloureux.

Dès sa rencontre avec Karine Le Marchand, la prétendante a relevé des rapprochements avec l'agriculteur pour lequel elle a eu un coup de foudre : tout comme Eric, Claudine a souffert dans sa vie sentimentale : " Tant d'années de méchanceté, j'ai vécu ça aussi, une vie sans amour, sans tendresse… J'ai donné beaucoup, se souvient-elle, et au bout du compte... ". Lorsque l'animatrice de M6 la pousse à davantage de confession, elle explique avoir rencontré des hommes qui n'ont jamais témoigné d'amour ni de tendresse à son égard, refusant le simple fait de lui prendre la main. " Je veux laisser tout ça derrière moi ", confie Claudine les larmes aux yeux, divorcée depuis 2009. Heureusement, le courant passe immédiatement entre Eric et Claudine dès leur rencontre. " On a passé trop de temps tout seul, faut qu'on rattrape le temps perdu ", sourit l'agriculteur en dégustant une crêpe préparée pour l'occasion par sa prétendante. Sans aucune hésitation, il invite Claudine, aux anges, à passer un séjour dans son exploitation. " C'est le speed-dating le plus rapide de l'histoire de la terre ! " conclut, amusée, Karine Le Marchand.

Coups de foudre en série pour Laurent

Lors de ce premier épisode de L'amour est dans le pré, Laurent a lui aussi vécu le coup de foudre… et pas qu'une fois ! Anxieux avant les speed-datings, l'éleveur cherche une compagne avec qui il espère avoir des enfants. Plusieurs candidates se pressent pour rencontrer l'ancien rugbyman de 45 ans, qui a le coeur qui palpite pour chacune d'entre elles, ou presque. Avec Emilie, une mère célibataire de 39 ans, c'est un véritable coup de foudre : " Elle m'a carrément retourné la tête ", confie le Normand après le rendez-vous express, qu'il fait durer le plus longtemps possible. Elle lui confirme également qu'elle souhaite " avoir sa propre famille ", avec un partenaire et dans un cadre plus " traditionnel " que celui dans lequel elle a pu avoir son premier enfant. Le charme opérera également avec Charlotte, une mère célibataire de 29 ans. Pourtant, leurs mondes ne semblent pas pouvoir coller : elle est une citadine, une vraie, et lui vit à la campagne. Si Laurent s'interroge sur son caractère bien trempé, il admet qu'elle est " une beauté fatale ". L'agriculteur l'invite, ainsi qu'Emilie, à le rejoindre quelques jours à la ferme.

A la fin de ce premier épisode de L'amour est dans le pré, les téléspectateurs ont également pu avoir un premier aperçu du séjour à la ferme de Laurent. Ce dernier voit les choses en grand et ne perd pas le nord, puisqu'il a déjà posé le " kamasutra " dans l'une des chambres destinées à ses invités. L'éleveur fait immédiatement du charme à Charlotte, première arrivée, avec de nombreuses allusions suggestives. Il lui avoue notamment qu'il est " coquin " et lui demande qu'elle partie de son propre corps elle préfère, avant même qu'Emilie ne soit arrivée pour jouer le jeu de la séduction.

Malaise de Jean-Claude face à l'une de ses prétendantes

Les speed-datings ont commencé sur des chapeaux de roue pour Jean-Claude, qui n'a pas manqué de se plaindre de ne pas pouvoir toucher la peau des prétendantes en raison des mesures de distanciation. La salve de rendez-vous commence avec Khanh, professeur de salsa avec qui le courant ne passe pas du tout. Ses tentatives d'humour ne manquent pas de mettre le céréalier extrêmement mal à l'aise : " Comment as-tu pu supporter ta femme pendant 35 ans ? " demande-t-elle à l'agriculteur, veuf. La prétendante ne se démonte pas et continue de l'interroger sur le décès de son épouse, avant d'insister pour qu'il le vouvoie. Extrêmement mal à l'aise, ce rendez-vous se solde par un échec pour Jean-Claude.

Les autres rencontres se dérouleront beaucoup mieux. Deux de ses prétendantes vont toutefois sortir du lot : l'enjouée Maria Nelly/Danelly, déjà persuadée que Jean-Claude est l'amour de sa vie. " J'en voulais du caractère, j'en ai ", concède Jean-Claude, charmé, mais s'inquiétant tout de même qu'elle puisse être envahissante. La rencontre avec Yolanda sonnera davantage comme une évidence pour le sexagénaire : la traductrice venue des Landes est persuadée qu'il est " son alter ego ". Entre les deux participants, le coup de foudre est évident. Jean-Claude invite ainsi Danelly et Yolanda à le rejoindre dans son exploitation. Dès son arrivée, Maria Nelly est très présente. Mais elle est également consciente qu'elle n'est pas seule dans l'aventure, et qu'il y a des chances pour que ça ne soit pas elle qui soit choisie. Cette remarque touche Jean-Claude, et le met dans de meilleurs dispositions pour en apprendre davantage sur sa prétendante.

