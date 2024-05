Ce candidat à l'Eurovision a été jugé si mauvais dans son pays qu'il est arrivé dernier, il est pourtant en finale

Arrivé bon dernier de la présélection nationale dans son pays, ce candidat à l'Eurovision 2024 est pourtant bien présent lors de la grande finale cette semaine...

Le choix n'a pas été laissé au public cette année. Alors que Madame Monsieur, Bilal Hassani, Barbara Pravi et Alvan & Ahez avaient été élus par un vote en 2018, 2019, 2021 et 2022, Slimane a été désigné directement par France Télévisions pour participer à l'Eurovision 2024 en Suède. La France étant un des cinq principaux contributeurs de l'événement, il est même d'ores et déjà qualifié pour la finale, samedi 11 mai, à partir de 21h. Une "sélection interne" que le groupe audiovisuel a gardé à sa discrétion.

Mais d'autres candidats à l'Eurovision n'ont pas la chance de la star française. De nombreux pays ont en effet organisé, l'année dernière ou au tout début de cette année, des concours pour faire émerger des talents et permettre au public de choisir leurs représentants pour le grand show. Une manière de faire jugée souvent plus efficace, puisque c'est bien le public européen qui aura, lui aussi, le dernier mot ce week-end. Il y a même des pays, comme la Finlande, qui ont quasiment copié le système de votes de l'Eurovision pour augmenter leurs chances de victoire.

Cette année, pour son Concours de musique nouvelle 2024 (Uuden Musiikin Kilpailu 2024 ou UMK 2024 en finnois), la Finlande a ainsi organisé un grand show à la Nokia Arena de Tampere, le 10 février dernier. L'émission a été regardée par plus de 1,2 million de téléspectateurs en moyenne. Un succès au regard des quelque 5,5 millions d'habitants que compte le pays. Et comme on ne plaisante pas avec l'Eurovision en Finlande, ce concours faisait appel à des jurés venus de plusieurs pays comme l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Luxembourg, la Suède, la Slovénie, l'Ukraine et l'Arménie. Leurs votes comptaient pour 25% de la note finale de chaque artiste, avant un vote du public qui comptait pour 75% du verdict. De quoi donner quelques revirements assez spectaculaires.

Les Finlandais Windows95man à leur arrivée en Suède pour l'Eurovision. © Antti Aimo-Koivisto/LEHTI/SIPA (publiée le 06/05/2024)

Sur les six finalistes de cet Eurovision 2024 avant l'heure (Cyan Kicks, Sexmane, Sara Siipola, Jesse Markin, Windows95man et Sini Sabotage ja Mikael Gabriel x nublu), le gagnant a d'abord été désigné comme bon dernier par le jury international avant une remontada complètement imprévisible. Windows95man, étrange pseudo du DJ finlandais Teemu Keisteri, a en effet été jugé le plus mauvais (ou le moins bon, c'est selon) par le jury avec sa chanson "No Rules !" qui a récolté seulement 28 points chez les professionnels (12 voix des jurés anglais, 6 de l'Epagne et de l'Ukraine, 4 du Luxembourg et un zéro pointé dans les autres pays). En comparaison, la DJ Sini Sabotage avait glané pas moins de 10 points de plus, soit 38 points au total, arrivant en tête du classement provisoire.

Mais c'était sans compter le vote du public, qui a offert plus de 72 500 voix, soit 32,30% des suffrages et 285 points à Windows95Man. Le vote populaire comptant pour les trois quarts des points, ce dernier est donc arrivé premier au classement général avec 313 points, devant la chanteuse Sara Siipola à 273 points, Sini Sabotage finissant à seulement 65 malheureux points...

Vous serez donc heureux d'apprendre que c'est grâce aux dizaines de milliers de fans finlandais que vous verrez samedi cet étrange ovni musical sur la scène de l'Eurovision, portant t-shirt et casquette avec le logo du célèbre système informatique, agrémentés d'un simple slip.