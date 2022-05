"Mask Singer : Denitsa Ikonomova et Valérie Bègue démasquées, indices et théories de la finale"

MASK SINGER 2022. C'est la fin de cette saison 3 de Mask Singer sur TF1 ce vendredi 13 mai 2022. Le gagnant de cette saison est le Papillon qui dissimulait Denitsa Ikonomova. Laurent Ournac était le Cerf et Valérie Bègue était la Banane.

En direct

Recevoir nos alertes live !

00:05 - Les indices qui auraient pu mettre sur la piste de Valérie Bègue sous la Banane Le nom de Valérie Bègue avait déjà été cité par les enquêteurs lors des premières saisons de l'émission. Le personnage indiquait savoir jouer de la musique, or Valérie Bègue s’était déjà produite en public à plusieurs reprises. Les nombreuses références à la musique et au jazz faisaient référence à la fille de l’ancienne Miss France, Jazz. Son indice objet était une paire de lunettes aux couleurs du drapeau français, ce qui va parfaitement avec le rôle de représentation d’une Miss France. Dans un de ses portraits, il était marqué « Dom », Valérie Bègue venant de la Réunion. Enfin, la Banane disait avoir dû « forcer la porte pour avoir le droit à une seconde chance », référence claire à la publication de photos suggestives sans l’autorisation de Valérie Bègue lors de son année de règne en tant que Miss France. 13/05/22 - 23:46 - Valérie Bègue et Denitsa Ikonomova étaient la Banane et le Papillon ! L'ancienne Miss France Valérie Bègue était la Banane et la danseuse Denitsa Ikonomova était le Papillon. C’est le Papillon qui remporte cette saison 3 de Mask Singer ! Les deux noms étaient déjà évoqués depuis quelques semaines donc pas de grande surprise pour ces deux derniers personnages de Mask Singer. 13/05/22 - 23:18 - Denitsa Ikonomova sous le Papillon ? Tout semble l’indiquer Depuis quelques semaines déjà, le nom de Denitsa Ikonomova revient de manière inlassable pour désigner la personnalité se dissimulant sous le costume du Papillon. Il faut dire que le Papillon est une femme, de relativement petite taille et parlant bien anglais, ayant remporté son plus grand nombre de victoires en France et ayant fait ses premiers pas loin de Paris. Son objet indice est un totem de Koh-Lanta. Or, la danseuse de Danse avec les Stars est la recordwoman de victoires de l’émission édition française, a travaillé au Canada et parle donc très bien anglais, et a remporté une édition de DALS avec Laurent Maistret, vainqueur de Koh-Lanta. 13/05/22 - 23:02 - Laurent Ournac était le Cerf ! Laurent Ournac se cachait sous le costume du Cerf. Pas une grande surprise puisque le nom était évoqué depuis quelques semaines. Le comédien finit donc troisième de la saison 3 de Mask Singer ! 13/05/22 - 22:52 - La théorie de Laurent Ournac pour le Cerf peut-elle être la bonne ? Dans la foule d’indices dévoilés sur chaque personnage, certains demeurent mystérieux quand on tente de les associer à un personnage mais Laurent Ournac coche pas mal de cases concernant les indices du Cerf. Il a les yeux marrons, a eu entre les mains les rênes de gros programmes, les allusions au romantisme collent avec ses débuts dans « Qui veut épouser mon fils ? », l’évocation du petit ange gardien peut aller avec la série où l’acteur cartonne, à savoir Camping Paradis, les capacités vocales du personnage vont avec celles connues de Laurent Ournac qui a même fait un passage par la Star Ac’… En bref, beaucoup de raisons font penser à l’animateur-acteur dans ce costume. 13/05/22 - 22:43 - Les derniers indices pour le Papillon Le Papillon déclare « avoir performé à guichets fermés avec mon nom en haut de l’affiche ». La tournée de DALS était à guichets fermés. Le drapeau de l’Espagne est exhibé, il pourrait indiquer sa place au niveau mondial en salsa et paso doble. « L’année 2005 a changé ma vie », c’est l’année de la rencontre de Denitsa Ikonomova avec le danseur Christian Millette, qu’elle n’a pas quitté depuis et avec qui elle danse en duo. « J’ai déjà atteint le top ten », les 10 peuvent être les notes de DALS où la danseuse a obtenu de nombreux 10. 13/05/22 - 22:22 - Que sait-on de nouveau sur la Banane ? Dernier magnéto pour la Banane. Le mot « vache », la phrase « pas du genre à abandonner à la première difficulté et « j’ai toujours aimé monter sur scène pour rendre hommage à des causes qui me tiennent à cœur » sont prononcées par la Banane. « La musique m’accompagne au quotidien » dit encore le personnage, ce qui peut être encore une référence à Jazz, la fille de Valérie Bègue. Il est marqué « dom », peut-être pour Dom-Tom d’où vient Valérie Bègue. 13/05/22 - 22:11 - Nouvelle fournée d’indices sur le Cerf Dans le dernier magnéto de la saison pour lui, le Cerf déclare : « Quand vous me voyez, je ne suis jamais vraiment moi mais quand vous me lisez, c’est autre chose, le Cerf peut être fleur bleue, voire poète » et déclare adore les fleurs. Or, la fille de Laurent Ournac s’appelle Capucine. « J’ai fait le même métier que Kev, que Jarry, qu’Alessandra et même qu’Anggun » ajoute encore le personnage. Le Cerf a même été coach, comme il le confesse. Selon le jury, tout cela accrédite la thèse de Laurent Ournac sous le masque. 13/05/22 - 22:04 - Les nouveaux indices sur le Papillon « On a passé pas mal de soirées ensemble », déclare le Papillon à Karine Ferri, ce qui correspond à Denitsa Ikonomova. La semaine dernière nous a aussi apporté des indices qui a conforté la théorie de Denitsa Ikonomova sous le masque du Papillon. Elle a ainsi déclaré « Il faut savoir prendre de la hauteur, beaucoup de hauteur" et "J'ai déjà reçu assez de prix pour ne pas courir après la gloire". De la neige est aussi apparue dans son portrait alors que la danseuse a débuté sa carrière au Canada et Kendji Girac a avoué que le Papillon avait tourné dans une publicité vue des millions de fois. 13/05/22 - 21:51 - Qui est la Banane de Mask Singer saison 3 ? Dernier indice « Comme Daniel Lévi, j’ai déjà chanté sur scène costumé », donne comme indice la Banane. Jarry pense à Tatiana Silva ou à Camélia Jordana derrière le costume, des noms réfutés dans le jury. Valérie Bègue a remporté l’émission « Un air de star » en étant costumée chaque semaine, affirment les internautes. Le nom de l’ancienne Miss France est donc toujours en lice pour la Banane. 13/05/22 - 21:42 - Encore un nouvel indice sur le Cerf Yes. ???????? #MaskSinger https://t.co/oSB0oLW6Os — madridista a por la 14 ???? (@MadiAmandine) May 13, 2022 « C’est la première fois que je chante avec Larusso mais ce n’est pas la première fois que je chante du Larusso » déclare le Cerf. Ce qui accrédite encore la thèse du Cerf puisque Laurent Ournac a interprété « Tu m’oublieras » dans « Camping Paradis ». 13/05/22 - 21:30 - Derniers indices en date pour le Cerf À noter des derniers indices dévoilés sur le Cerf la semaine dernière, on sait qu’un rôle en particulier lui colle à la peau, une photo de Vanessa Demouy a été affichée dans son dernier portrait, ainsi que le chiffre 78. Enfin, le Cerf a confié avoir rendu service à Camille Combal. L’animateur a ensuite affirmé que Laurent Ournac lui avait effectivement déjà rendu service, accréditant la thèse de l’acteur sous le masque du personnage cornu. Dans les indices des précédentes semaines, le Cerf a confié que son costume était à l’opposé de sa vraie nature et avoir eu entre les mains les rênes de gros programmes. 13/05/22 - 21:15 - Et c’est parti pour la finale de Mask Singer saison 3 ! Sept semaines de compétition et nous y voilà, la finale de cette saison 3 est finalement arrivée. Alors qui du Papillon, du Cerf ou de la Banane va sortir vainqueur de cette troisième édition ? Suivez en direct l’émission avec L'Internaute ! 13/05/22 - 20:49 - Récapitulatif des indices que l’on possède sur le Papillon Après 7 semaines de compétition dans Mask Singer 3, les indices sur chaque personnage sont nombreux et ce n’est pas la Papillon qui fait exception. Voici un petit récapitulatif des plus importants : c’est une femme qui se cache derrière le masque, elle possède deux passeports mais aucun français, elle connaît bien certaines personnes présentes sur le plateau, elle a déclaré « Mon record, c’est en France que je l’ai obtenu et pour le moment, je le garde », « J’ai travaillé avec des acteurs internationaux », Alizée est une personne chère à son cœur et le Papillon a fait ses premiers pas loin de Paris. 13/05/22 - 20:27 - Des duos inédits dans Mask Singer Ce soir dans le dernier épisode de la saison 3 de Mask Singer, le Papillon, le Cerf et la Banane vont pouvoir effectuer des duos avec des personnages de la saison 2, l’Araignée, le Robot et le Manchot, alias Karine Ferri, Daniel Lévi et Larusso, la dernière ayant remporté la saison 2 de l’émission. Alors ces duos vont-ils aider les enquêteurs à deviner qui se dissimulent dans les costumes des finalistes ? 13/05/22 - 20:08 - Les nouveaux indices glanés sur les réseaux sociaux Comme chaque semaine, les réseaux sociaux fournissent de précieux indices supplémentaires sur les personnages encore en lice. Si pour la Banane, le choix entre « talons ou baskets » ne nous a que peu éclairés, en revanche « cuisine ou salon » pour le Papillon, peut être un indice supplémentaire indiquant que Denitsa Ikonomova se cache sous le masque, en rapport avec les danses de salon. Pour le Cerf, il lui a été donné le choix entre « kiwi ou litchi ? ». Or, Laurent Ournac donne des cours d’improvisation au sein de la LITCHI (Ligue d’improvisation du Chesnay inventif). 13/05/22 - 19:46 - Valérie Bègue sous le masque de la Banane, que vaut cette théorie ? La Banane demeure le personnage qui pose le plus de soucis tant aux enquêteurs sur le plateau qu’aux enquêteurs en ligne. Le nom de Valérie Bègue est évoqué, qui a une logique avec la ville de Marseille montrée en indice, puisqu'elle y a vécu, avec le mot « jazz » prononcé par le personnage alors que la fille de Valérie Bègue s’appelle ainsi ou encore avec le fait que la Banane a dû se battre pour obtenir une deuxième chance, ce qui pourrait être une allusion au scandale ayant éclaté lors de son année de Miss France où des photos suggestives avaient été publiées sans son autorisation, que faire par exemple des allusions sans cesse renouvelées aux jeux vidéo ? Ces dernières correspondraient davantage à Rachel Legrain-Trapani, ancienne animatrice sur Game One. 13/05/22 - 19:27 - Les derniers indices en date sur la Banane La semaine dernière, les téléspectateurs de TF1 ont pu découvrir un dernier magnéto au sujet de la Banane dans Mask Singer saison 3. On y a notamment vu plusieurs allusions au sujet de l'automobile. On y a également vu une serre et une coiffe d'Indien. Selon ses propres dires, la Banane a "la santé". Elle a par ailleurs précisé avoir participé à un festival avec Alessandra Sublet. 13/05/22 - 19:01 - Laurent Ournac derrière le Cerf ? La théorie tient face aux indices Depuis plusieurs semaines, les internautes ont une théorie principale au sujet de la personnalité qui se cache derrière le costume du Cerf : il s'agirait de Laurent Ournac. Et la théorie semble tout à fait crédible quand on reprend les derniers indices révélés. Le rôle qui lui colle à la peau correspond tout à fait au personnage de Tom Delormes, qu'il incarne sur TF1 depuis 2006 dans Camping Paradis. Il a d'ailleurs donné la réplique à Vanessa Demouy dans cette série de téléfilms. Lorsque le Cerf déclare que "l'opération séduction a fonctionné", on ne peut s'empêcher de penser à son rôle dans le succès de Mon incroyable fiancé qui l'a rendu célèbre aux yeux du grand public. Enfin, quand on l'entend dire qu'il a rendu service à Camille Combal, cela pourrait éventuellement faire référence au fait qu'il a co-animé l'émission Danse avec les stars. 13/05/22 - 18:32 - Ce que l'on a appris sur le Cerf Dans l'épisode de Mask Singer de la semaine dernière, nous avons appris de nouvelles informations au sujet de la personnalité qui se cache derrière le Cerf. On sait notamment qu'un rôle lui colle à la peau. Le personnage est également présenté avec le nombre 78 dans son magnéto. On peut également voir une photo de l'actrice Vanessa Demouy dans sa dernière vidéo. On l'a aussi entendu dire que "l'opération séduction a fonctionné". Le Cerf a également confié avoir rendu service à Camille Combal, qui présente Mask Singer. Pour bon nombre de téléspectateurs, les indices concordent une nouvelle fois avec leur théorie selon laquelle Laurent Ournac se trouve sous le costume. 13/05/22 - 18:09 - Les derniers indices sur le Papillon La semaine dernière, un nouveau magnéto a révélé de nouveaux indices sur la personnalité du Papillon. Celle-ci a notamment déclaré ceci : "Il faut savoir prendre de la hauteur, beaucoup de hauteur" et "J'ai déjà reçu assez de prix pour ne pas courir après la gloire". On l'a également entendu dire qu'elle avait reçu un prix pour l’ensemble de sa carrière même s’il n’est "aussi vieux que ça". Les téléspectateurs ont aussi pu entendre la musique de Titanic et voir de la neige durant la vidéo. Enfin, Kendji Girac a confessé que le Papillon a fait une pub qui a été vue des millions de fois. Dernier indice qui conforte encore une fois la théorie Denitsa Ikonomova : elle a travaillé pour la même série qu’Anggun, un des "Coup de foudre", téléfilm diffusé sur TF1. 13/05/22 - 17:35 - Denitsa Ikonomova, la théorie principale sur l'identité du Papillon Depuis le début de la saison, les indices concernant le Papillon sont nombreux. Nous en avons sélectionné quelques uns qui semblent majeurs. Le Papillon est une femme, de relativement petite taille et parlant bien anglais. Son objet indice est un totem de Koh-Lanta. Le Papillon a aussi déclaré avoir remporté son plus grand nombre de victoires en France. Tous ces indices correspondent très bien à la théorie principale du moment : le Papillon n'est autre que Denitsa Ikonomova. Celle-ci détient le record de victoires dans Danse avec les stars et a notamment dansé au bras de Laurent Maistret qui a lui-même gagné l'émission Koh Lanta. 13/05/22 - 17:02 - Gilbert Montagné démasqué sous l'Arbre la semaine dernière Tout d'abord, un rappel de ce qui s'est passé la semaine dernière dans Mask Singer 2022. A la fin de l'épisode, c'est l'Arbre qui a été démasqué et a révélé le visage du chanteur Gilbert Montagné. Cette révélation n'a constitué que peu de surprise pour les enquêteurs et les téléspectateurs qui évoquaient déjà le nom du chanteur depuis le premier épisode. Une confirmation qui vient tout de même confirmer leur talent de détectives ! 13/05/22 - 16:31 - La finale de Mask Singer, c'est ce soir ! Bonjour et bienvenue dans ce direct dédié à la finale de Mask Singer 2022. L'émission touche à sa fin après des semaines de compétitions et d'indices disséminés épisode après épisode. Ce soir, les enquêteurs et les téléspectateurs ont encore trois personnalités à démasquer sous les costumes de cette saison 3 de Mask Singer animée par Camille Combal. Qui se cache derrière ces costumes ? On fait le point sur les indices et théories qui circulent autour de ces stars encore cachées.

Fiche programme

Au cours de la saison 3 de Mask Singer, douze personnalités se cachent sous des costumes. Parmi les personnages qui ont chanté dans le programme de TF1, on retrouvait un Caméléon, une Banane, un Cochon, un Cosmonaute, un Arbre, un Bernard L'Hermite, une Tigresse ou encore une Coccinelle, un Cowboy, un Crocodile, un Poisson Corail mais aussi un Papillon.

Dans les trois premiers épisodes de Mask Singer Mask Singer, on découvre que Le Cerf est un homme qui sait d'ailleurs bien chanter. On l’a déjà vu aux NRJ Music Awards (ce qui peut indiquer un musicien, mais également un remettant ou un invité), et il n’a jamais participé à un télé-crochet ou à un concours de chant. Dans son premier magnéto d'indices, on peut apercevoir une boîte de sardines et un angelot. Dans son second magnéto d'indices, on découvre une étoile, et qu'il est associé à un tube qui lui a permis de se retrouver avec des groupes mondialement connus. Les enquêteurs sont persuadés que le Cerf est un chanteur dans la vie. Kev Adams imagine qu'il peut s'agir de Claudio Capéo, Jarry pense à Pascal Obispo, Alessandra Sublet imagine Axel Bauer. Les internautes penchent plutôt pour Laurent Ournac de Camping Paradis ou l'animateur Bruno Guillon. Suite au second épisode de Mask Singer, le nom d'Anthony Kavanagh est évoqué par le jury.

L’Arbre est un homme qui sait particulièrement bien chanter. Les indices dévoilés par le premier magnéto sont les suivants : un dictionnaire français-anglais et une statue de la liberté. Il explique également avoir “la bougeotte” et ne “pas être stressé avant de monter sur la scène de Mask Singer. J’ai connu des terrains de jeu bien plus grands". L’Arbre est un artiste qui vit de la musique. Son second magnéto dévoile la couleur dorée ainsi que les drapeaux du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Son indice objet représente un moule en forme d'étoile. Les enquêteurs comme les téléspectateurs sont persuadés que l’Arbre cache en réalité Gilbert Montagné.

Le premier épisode de Mask Singer, diffusé sur TF1 le 1er avril 2022, a révélé que la Banane est une femme. Sur son premier magnéto, on découvre une baguette de pain, des billets de 50 euros et une montre. On sait également que son nom a déjà été cité par les enquêteurs lors des premières saisons de l'émission et qu'elle n'a jamais été championne du monde dans une discipline sportive. Elle sait jouer de la musique mais a également obtenu plusieurs médailles. Son indice objet est une paire de lunettes aux couleurs du drapeau français.

Dans l'épisode 1 de Mask Singer, on découvre que le Papillon est une femme relativement petite qui parle bien anglais et qui connaît très bien certaines personnes sur le plateau. Cependant, elle n'est ni humoriste ni comédienne humoriste. Sur son premier magnéto, on aperçoit un deux de coeurs (avec trois coeurs) et un chandelier. Pour les internautes avant l'épisode 1, cela ne fait pas de doutes, Denitsa Ikonomova se cache sous le costume du Papillon. Mais le second magnéto de l'épisode 2 trouble les pistes, puisqu'elle dit avoir tourné avec Will Smith et Leonardo DiCaprio et avoir joué "des rôles de flics ou de baroudeuse en France ou à l'international". Son indice objet est le totem de Koh Lanta.

Dans les premiers épisodes de Mask Singer, on découvre que le Caméléon est une femme. Sur son premier magnéto, on aperçoit un origami de bâteau ou de couronne et le chiffre 20. Elle révèle qu’elle a appris à se mettre en retrait, et qu’on l’a déjà vue en tant qu’actrice, même si ce n’est pas pour cet aspect qu’on la connaît. Sur Twitter, on découvre également qu’elle a cumulé plus de 100 millions de téléspectateurs. Son indice objet est une télévision, tandis que son second magnéto révèle une image de Jean-Paul Gaultier et de la Fashion Week. Pour les internautes, pas de doute, Sylvie Tellier se cache sous le costume. A l'issue de l'épisode 3 ce vendredi 15 avril 2022, on découvre que Sylvie Tellier se cache sous le costume du Caméléon.

Lors de l'épisode 4 de Mask Singer saison 3, c'est le chef cuisinier Yves Camdeborde qui a été démasqué sous le costume du Cochon. Les précédents indices avaient établi les informations suivantes : le Cochon est un homme qui n’est pas un sportif spécialisé dans l’athlétisme. Il révèle toutefois avoir “perdu sa première finale” dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Les indices du premier magnéto révèlent une médaille et un témoin de relais. Dans son second magnéto, on aperçoit des pâquerettes plantées dans un pot, et une plume d'écriture. Son indice objet est une petite voiture qui tire des casseroles.

Le Cosmonaute est une homme dont le nom est souvent associé à la Lune, découvre-t-on dans le premier épisode de Mask Singer. Il a présenté également des émissions TV, mais à caractère exceptionnel. Dans son premier magnéto, on découvre un ballon en forme de cœur et des couverts. Dans le second épisode, on découvre qu'il a "l'habitude de recevoir tout le gratin chez moi et de mettre les petits plats dans les grands", mais aussi que c'est un homme à femmes, "elles occupent une place importante dans mon boulot et dans mon cœur". Il a dévoilé son identité au milieu de l'épisode 3, diffusé le 15 avril 2022 : c'était Pierre Palmade qui se cachait sous le costume, comme le pensaient les enquêteurs et les internautes.

Pendant plusieurs épisodes, les téléspectateurs étaient persuadés que Mika se cachait sous le costume du Crocodile. Les indices concordaient, puisqu'on savait qu'il a l’habitude de la scène mais n’est pas un animateur TV, même s’il est apparu plusieurs fois à la télévision. Dans son premier magnéto, on découvre un V et une télécommande. Dans son second magnéto, on découvre le Brésil, un chiffre et un casque stylisé à la ceinture. Mais surprise au moment de son démasquage dans l'épisode 5 le 29 avril dernier, c'était finalement Marc-Antoine Lebret, qui se cachait également sous le costume de la Tigresse démasquée quelques épisodes plus tôt, qui se cachait sous le costume du Crocodile.

L'épisode 2 de Mask Singer saison 3 a introduit la Coccinelle, une star internationale. A la fin de l'épisode, on découvre que Teri Hatcher, l'interprète de Susan Mayer dans la série américaine Desperate Housewives, se cachait sous le costume. Les indices pointaient en effet dans sa direction : elle a décroché un Golden Globes en 2005, la mention de ses "voisines" était un indice sur la série, tout comme le 8 au rouge à lèvre, qui symbolisait les 8 saisons de Desperate Housewives.

La Tigresse a véritablement perdu les enquêteurs de Mask Singer dans les deux premiers épisodes. Pendant longtemps, on pensait qu'il s'agissait d'une femme, et notamment d'une actrice. Sa révélation à l'issue de l'épisode 2 a dévoilé Marc-Antoine Le Bret sous le costume de la Tigresse. Le jury n'avait donc pas vu juste du tout, tout comme les internautes ! L'imitateur avait prévu de changer de voix à chaque prestation.

Le Bernard l’Hermite a été démasqué au cours du premier épisode de Mask Singer le 1er avril 2022. On découvre au cours de la séquence de révélation que l'ancien nageur médaillé olympique Alain Bernard se cachait sous le costume. Les indices pour le découvrir étaient les suivants : la voiture symbolisait la vitesse, les flammes représentent les Jeux Olympiques, la montre les chronos et sa médaille d’or.

A l’issue du premier épisode de Mask Singer, diffusé sur TF1 le 1er avril 2022, on découvre que la navigatrice Maud Fontenoy se cachait sous le costume du Poisson Corail. Le voile de mariée rappelait en effet son sport de prédilection et la légion d’honneur était une référence aux insignes de Chevalier de l’ordre national du mérite. Elle est également très active dans la défense et la protection des océans.

Mask Singer est diffusé à partir du 1er avril 2022 sur TF1. C'est le vendredi soir à partir de cette date que les fidèles pourront retrouver l'émission de la Une. Le programme d'enquête animé par Camille Combal avec Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams est diffusé dès 21h10.

Du côté des enquêteurs stars de Mask Singer, le casting n'a pas changé en saison 3. On retrouvera toujours Kev Adams, mais aussi Alessandra Sublet, Anggun ou encore Jarry. Toutefois, Alessandra Sublet et Jary ne seront pas de retour pour la saison 4 attendue probablement l'an prochain. Camille Combal, nouveau visage de TF1 depuis plusieurs années, assure quant à lui à nouveau l'animation de cette troisième saison de Mask Singer.