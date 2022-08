"Mask Singer : Frédéric Diefenthal démasqué, le récap des indices de l'épisode 1"

MASK SINGER SAISON 4. Le premier épisode de Mask Singer saison 4 s'est achevé avec le démasquage du Pain d'épices derrière lequel se trouvait Frédéric Diefenthal. Plus tôt dans l'émission, c'est Marianne James qui s'est découverte sous le costume du Bébé. On fait le point sur les indices et théories après cet épisode 1.

23:57 - Quelles sont les théories les plus crédibles autour des costumes de l'épisode 1 ? FIN DU DIRECT - Au terme de cet épisode 1 de Mask Singer saison 4, deux personnalités ont révélé leur identité. Marianne James dans le costume du Bébé, puis Frédéric Diefenthal sous le masque de Pain d'épices. Les quatre personnages restants sont le Dalmatien, le Pharaon, l'Eléphant et la Souris. Les pronostics et les théories vont bon train autour de ces personnages mais, pour l'heure, les théories les plus crédibles sont Christelle Chollet en Dalmatien, Francis Huster en Pharaon et Keen'V en Eléphant. Les théories sont plus partagées concernant la Souris à qui l'on prêterait l'identité tantôt de Clara Morgane, tantôt de Claire Keim ou même de l'ex-Miss France Iris Mittenaere.

23:44 - Frédéric Diefenthal démasqué sous le costume du Pain d'épices Fin de soirée sur Mask Singer saison 4 épisode 1 avec le démasquage d'un deuxième personnage. C'est X qui a été sélectionné pour revenir la semaine prochaine. De fait, le Pain d'épices a dû se démasquer. Et c'est l'acteur Frédéric Diefenthal, que beaucoup avaient pronostiqué sous le masque, qui a révélé son identité. C'était bien l'acteur de Taxi et Ici tout commence qui chantait sous le costume !

23:33 - De nouveaux indices sur le Pain d'épices, le Pharaon et l'Eléphant Plusieurs objets ont été dévoilés en rapport avec les trois personnages. Au sujet du Pain d'épices, on a pu voir un tablier, un gant de cuisson qui nous rappelle que Frédéric Diefenthal joue dans Ici tout commence où il est proviseur d'un institut de formation de cuisinier. Dans le casier du Pharaon, on voit un drapeau de la France et une veste avec les lettre IS. Enfin, au sujet de l'Eléphant, on a pu voir des tongs, un maillot et un bonnet de bain.

23:29 - L'Eléphant confirme qu'il est chanteur Avant les pronostics, l'Eléphant pompier a confirmé qu'il était bien chanteur. Kev Adams et Vitaa ont pronostiqué le chanteur Keen'V car il est très actif sur TikTok. Jeff Panacloc, quant à lui, pense à Amir Haddad. Chantal Ladesou, de son côté, se range du côté de Kev Adams et Vitaa.

23:17 - Keen'V dans le costume de l'Eléphant ? Les internautes ont une théorie Et si le chanteur Keen'V se trouvait derrière le costume de l'Eléphant pompier ? C'est du moins ce que l'on peut lire en ce moment sur Twitter dans les théories des internautes. En effet, ceux-ci s'intéressent notamment à son titre "Je garde le sourire", auquel il aurait pu faire référence dans son magnéto. Par ailleurs, le chanteur fait très régulièrement le buzz sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait coller avec sa description dans Mask Singer. De plus, l'Eléphant a annoncé avoir un point commun avec Kev Adams. S'agirait-il tout simplement de leur prénom ? Tous deux s'appellent en effet Kevin...

23:14 - L'éléphant annonce ses indices personnels L'éléphant pompier est apparu avec un smartphone et Instagram mais aussi devant un camion de pompier. "Vous êtes des millions à aimer ce que je fais", précise l'Eléphant. Il poursuit en ces mots : "Je ne touche plus terre comme Thomas Pesquet, ça nous fait un point commun avec Kev Adams". Il explique également qu'il "paraît que j'ai battu des records". Durant son magnéto, on a également pu voir ces lettres : L, L, M, M, V, O. Enfin, on l'a entendu dire ceci : "moi ce que j'aime c'est être avec vous. Vous faire garder le sourire même quand ça va pas".

23:08 - Les internautes privilégient Francis Huster pour Le Pharaon Sur Twitter, les téléspectateurs s'attendent tous à ce que ce soit l'acteur Francis Huster qui se trouve derrière le costume de Pharaon. Quant aux pronostics des enquêteurs, Chantal Ladesou a pensé à Guy Roux, Marc Lévy, Guillaume Musso et Francis Huster. Kev Adams, Jeff Panacloc et Vitaa, eux aussi, pronostiquent Francis Huster. Le Pharaon, quant à lui, a précisé ceci : "on m'a toujours traité de bouffon sur les terrains". Mais quid de l'âge du Pharaon censé être "môme" en 98 ? Chantal Ladesou finit par penser à Mihaël Grégorio !

23:03 - Le Pharaon annonce ses indices Le Pharaon a révélé plusieurs indices à son sujet. Tout d'abord, "ce qui me fait vibrer depuis toujours c'est le sport". Il a précisé qu'il était "môme" lors du match France-Brésil de 1998. "J'ai même écrit un livre sur le sujet". Dans le magnéto, on a également pu voir une Tour Eiffel, le chiffre 98 mais aussi un acteur mimer les trois coups tapés par terre typiques d'une pièce de théâtre. Le Pharaon a aussi précisé que, pour lui, "le terrain, c'est de l'histoire ancienne".

22:58 - Frédéric Diefenthal en Pain d'épice ? La théorie des internautes Très vite pendant la diffusion de la performance du Pain d'épice, beaucoup d'internautes sur Twitter ont fait part de leurs théories. L'une d'entre elles est plus prégnante que les autres : Frédéric Diefenthal. L'acteur de Demain nous appartient et Ici tout commence pourrait être sous le costume du Pain d'épice. Il se trouve que pas mal d'indices concordent : Diefenthal a d'abord commencé avec une formation d'hôtellerie et des débuts en tant que coiffeur. Il s'est ensuite fait connaître sur scène au théâtre mais aussi au cinéma et à la télévision. En tout cas la voix de chant du Pain d'épice pourrait bien concorder avec celle du comédien ! Il s'agit du pronostic de Jeff Panacloc par ailleurs. Kev Adams pense à Christophe Dechavanne. Chantal Ladesou pronostique Norbert Tarayre ou Philippe Etchebest. Convaincue, Vitaa a elle aussi propose Norbert Tarayre.

22:50 - Les premiers indices sur le Pain d'épice Le Pain d'épice révèle les premiers indices à son sujet dans un magnéto. "J'ai l'air à la cool mais j'ai toujours aimé les défis, les prises de risque. J'ai pris des virages à 360". A noter que la séquence a été enregistré dans une casse automobile. "Au départ, j'étais pas du tout parti pour la scène." On a pu voir une toque de chef cuisinier mais aussi un volant de voiture et des canettes de soda. Enfin, le Pain d'épice annonce qu'il a "fini sur vos écrans avec la crème de la crème des comédiens, des musiciens, des artistes en tout genre."

22:40 - Marianne James se cachait derrière le masque du Bébé Pour ce premier épisode de Mask Singer saison 4, c'est le Bébé qui a été éliminé en premier dans son opposition face à la Souris et le Dalmatien. Les enquêteurs n'avaient aucune certitude quant à son identité. On a entendu Laurent Baffie, Benjamin Biolay, Fabrice Eboué, Adrien Gallo de BB Brunes ou encore JoeyStarr... La star démasquée n'était autre que la chanteuse et comédienne Marianne James.

22:18 - Les objets indices du Dalmatien, de la Souris et du Bébé Dans le casier, on peut découvrir plusieurs objets qui donnent des indices supplémentaires sur les personnages. Le Dalmatien a un casque rose et un téléphone rouge dans son casier. Jeff Panacloc confirme que, selon lui, le casque correspond au premier spectacle de Christelle Chollet. Quant au Bébé, il a un sac d'oranges, un filet et une serviette, ce qui pourrait nous porter à penser qu'il est sportif. Enfin, au sujet de la Souris, on peut voir un manuscrit et un stylo ainsi qu'un collier de fleurs

22:13 - Les pronostics des enquêteurs sur la Souris La Souris s'est-elle fait connaître en tant que comédienne ? "Oui et non", répond la Souris. Concernant les pronostics des enquêteurs, Jeff Panacloc propose Michèle Laroque. Chantal Ladesou pense à Julie Ferrier. Vitaa s'intéresse, quant à elle à Lorie. Kev Adams propose, quant à lui, le nom de Claire Keim.

22:03 - Iris Mittenaere dans le costume de la Souris ? La théorie d'internet Sur les réseaux sociaux, plusieurs noms circulent autour de l'identité de la Souris. Plusieurs internautes semblent s'intéresser au parcours d'Iris Mittenaere. Il se trouve que cela fonctionnerait plutôt très bien. En effet, l'ancienne Miss a participé à un cabaret au Paradis Latin. Elle a également chanté sur TF1 dans l'émission Duos Mystères avec Anggun. Elle a aussi écrit un livre. Pour autant, nous ne trouvons pas spécialement de rapport entre Iris Mittenaere et la série Scènes de ménages. Par ailleurs, à quoi ferait référence la troisième place sur un podium ? La jeune femme a terminé 2e de Danse avec les stars, première au concours Miss France et au concours Miss Univers...