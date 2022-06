"Plus belle la vie du 8 juin 2022 : Tim dangereux ? Spoilers"

PLUS BELLE LA VIE SPOILERS. Dans l'épisode 4553 de Plus belle la vie du mercredi 8 juin 2022, Abdel découvre une nouvelle facette de Tim très inquiétante. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 7 juin 2022 à 20h30] Dans l'épisode 4553 de Plus belle la vie du mercredi 8 juin, Abdel reçoit un appel du commissariat : Barbara est en garde à vue pour violation de propriété privée. Après que l'avocat soit venu la chercher, elle jure à Abdel qu'elle était à l'extérieur quand le vigile l'a tasée mais son ami trouve anormal que Tim n'a pas pris assez de précautions avec elle. Un peu plus tard, Tim s'excuse auprès de Barbara. Dans son bureau, Abdel remet les 50.000 euros que BTC donne au journaliste pour qu'il arrête d'enquêter sur l'entreprise. Tim a jusqu'à vendredi pour décider ce qu'il fait de l'argent. De son côté, Abdel rencontre une journaliste qui connaît Tim. Elle lui révèle qu'il a carrément laisser mourir un homme qu'il a filmé seulement pour faire du buzz. Abdel montre la vidéo à Barbara. Très choquée, elle est cherche une explication.

Ailleurs à Marseille, dans l'épisode de Plus belle la vie du mercredi 8 juin, Jean-Paul part bosser alors qu'il devait garder Aurore. Léa, qui doit aller à un conseil municipal, confie exceptionnellement sa fille à Betty. De son côté, Kilian rentre chez lui. Thomas et Gabriel ont rendez-vous avec le proviseur de Ravel mais Kilian n'est pas sûr de vouloir venir. Un peu plus tard, Betty dit à Léa combien elle est bien avec elle. Alors qu'elle s'approche de Léa, celle-ci détourne l'attention. Nisma et Kilian déjeunent : il avoue à son amie qu'il ne veut pas aller à Ravel et préfèrerait travailler au Mistral à plein temps. Léo est d'accord.

Enfin, dans l'épisode de PBLV du mercredi 8 juin, Noé, Sunalee et Jules reparlent du bal de fin d'année qu'ils veulent absolument organiser malgré le refus de Rochat. Ils comptent sur Lola pour ne rien lâcher. L'adolescente a justement prévu une manifestation sauvage devant le bureau du proviseur qui ne cède pas. Dans un couloir, Sunalee essaye de convaincre Dimitri de participer à la manifestation : les élèves ont décidé de danser la samba devant le bureau de Rochat. En conséquences, le chef d'établissement distribue les heures de colle. Noé explique à sa mère, furieuse, qu'entre crise d'angoisse et phobie scolaire, les élèves vont mal depuis le début du covid et une fête leur ferait du bien.

fiche programme

Plus belle la vie est une série française diffusée du lundi au vendredi sur France 3 depuis 2004. Chaque nouvel épisode est à découvrir dès 20h20. Il s'agit du feuilleton français avec la longévité la plus importante, face à Demain nous appartient, Un si grand soleil ou encore Ici tout commence. Dans cette série, les téléspectateurs suivent le quotidien des habitants de Marseille, qui se retrouvent au quartier fictif du Mistral. Intrigues personnelles et sociétales se mêlent à des intrigues policières qui changent régulièrement.

Les fans de Plus belle la vie veulent souvent connaître la suite à la fin de chaque épisode. Difficile de ne pas succomber à la tentation d'en savoir plus. Il est heureusement possible de voir les épisodes en avance, c'est à dire avant leur diffusion sur France 3, et donc de trouver des spoilers. Plusieurs options s'offrent à vous : d'abord, se rendre sur le site de France TV, qui diffuse chaque matin l'épisode diffusé le soir même sur France 3. La plateforme de streaming Salto propose ensuite l'épisode du soir mais aussi celui du lendemain en avance, moyennant un abonnement de 6,99 €/mois au minimum. Enfin, le site MyCanal propose de louer les épisodes moyennant 0,99 €, ou de les acheter au prix de 1,49 €.

Les producteurs de Plus belle la vie publient régulièrement des "indiscrétions", c'est à dire des courtes vidéos spoilers des prochains épisodes. Un moyen efficace de donner envie aux téléspectateurs de France 3 de découvrir la suite de leur feuilleton favori quelques jours à l'avance et de teaser les évolutions de l'intrigue en cours. Ces vidéos sont mises en ligne chaque jour sur la page officielle de Plus belle la vie, rubrique indiscrétion, sur france.tv. De quoi alimenter les théories des téléspectateurs.

Pour suivre la diffusion de Plus belle la vie en direct, c'est très simple : il suffit de se rendre du lundi au vendredi à 20h20 sur France 3. Notons aussi que le site france.tv propose de regarder sur smartphone, tablette ou ordinateur la série en direct à la même heure. Si vous avez raté un épisode de Plus belle la vie, il est possible de le retrouver en replay et en streaming. Il suffit de se connecter sur le site officiel de Plus belle la vie ou sur celui de France Télévision. Notons cependant que les épisodes sont disponibles pendant 6 jours sur le site après leur diffusion. Enfin, la plateforme de streaming Salto propose également de retrouver les épisodes du feuilleton dans son abonnement.

La nouvelle a fait l'effet d'un séisme ce jeudi 17 février. Le Figaro nous apprenait que Plus belle la vie, feuilleton phare de France 3, allait s'arrêter à la fin de sa saison en cours. Le quotidien évoque l'érosion des audiences depuis 2018 pour justifier une telle initiative. Le 5 mai 2022, France Télévision confirme aux équipes de Plus belle la vie que la série s'arrêtera en novembre 2022, la date du 18 novembre est évoquée. Cependant, selon Le Parisien, la société de production Newen garde les droits de la série : rien n'empêche en théorie la reprise du programme sur une autre chaîne. Cependant, rien n'a encore été annoncé à ce sujet.

Depuis 2004, la liste des acteurs et actrices au casting de Plus belle la vie a beaucoup changé. Certains continuent de parcourir le Mistral, quand de nouveaux ont fait leur apparition. Ci-dessous, on vous propose une liste non exhaustive des principaux acteurs et actrices toujours à l'écran dans Plus belle la vie :

David Ban : Valentin Carrier

Kjel Bennett : Bilal

Marwan Berreni : Abdel Fedala

Jérôme Bertin : Patrick Nebout

Théo Bertrand : Kevin Belesta

Laurie Bordesoules : Emilie

Caroline Bourg : Elsa

Pauline Bression : Emma Rimez

Jean-Charles Chagachbanian : Franck Ruiz

Sam Chemoul : Tom Belesta

Elisabeth Commelin : Yolande

Michel Cordes : Roland Marci

Marine Danaux : Sophie Corcel

Anne Décis : Luna Torres

Serge Dupire : Vincent Chaumette

Simon Ehrlacher : Romain Vidal

Alexandre Fabre : Charles Frémont

Sylvie Flepp : Mirta Torres

Léa François : Barbara Évenot

Emanuele Giorgi : Francesco Ibaldi

Annie Gregorio : Claire

Rachid Hafassa : Karim Fedala

Rebecca Hampton : Céline Frémont

Marie Hennerez : Lea Nebout

Stéphane Henon : Jean-Paul Boher

Cécilia Hornus : Blanche Marci

Boubacar Kabo : Mouss Bonghor

Laurent Kerusoré : Thomas Marci

Léa Kerel : Thérèse Marci

Joakim Latsko : Gabriel Riva

Prudence Leroy : Fanny

Florian Lesieur : Noé Ruiz

Marie Mallia : Lola Corcel

Avy Marciano : Sacha Malkavian

Lola Marois : Ariane Hersant

Pierre Martot : Léo Castelli

Regis Maynard : Eric Norman

Lara Menini : Eugénie Grangé

Stéphanie Pareja : Jeanne Carmin

Flavie Péan : Victoire Lissajoux

Ella Philippe : Nisma

Grégory Questel : Xavier Revel

Thierry Ragueneau : François Marci

Marie Reache : Babeth Nebout

Tim Rousseau : Kylian Corcel

Caroline Riou : Laetitia Belesta

Eleonora Sarrazin : Sabrina

Charles Schneider : Claude Rochat

Bryan Tresor : Baptiste Marci

Thibaud Vaneck : Nathan Leserman

Elodie Varlet : Estelle Cantorel

L'intrigue de Plus belle la vie est difficile à résumer, tant la série a changé depuis sa création en 2004. Chaque soir, il est possible de suivre le quotidien des habitants d'un quartier fictif de Marseille, le Mistral. Plusieurs intrigues s'y entremêlent : une policière, qui peut mettre en scène différentes enquêtes, comme la traque d'un serial killer, des agressions, la lutte contre la mafia ou le terrorisme, des intrigues plus personnelles (romantiques, familiales...) et sociétales. Plus belle la vie a la particularité d'être complètement ancrée dans l'actualité et ne manque pas de faire référence à des événements réels, comme la mort d'une personnalité, les attentats ou les élections.