"Fin de "Plus belle la vie" : une suite possible ?"

"Plus belle la vie" s'achève ce vendredi 18 novembre sur France 3 après 18 ans d'existence. Mais certains comédiens espèrent encore un retour de la série. Fin du feuilleton, avenir possible... On vous dit tout !

15:39 - Que va-t-il advenir des décors de la série ? Plus belle la vie, c'est aussi des décors cultes, à commencer par la célèbre place du Mistral. D'ailleurs, beaucoup de touristes en voyage à Marseille s'attendent à la découvrir lors de leur visite au Panier, qui a inspiré le quartier. Les élus de la ville ont ainsi insisté pour que les décors puissent être visités jusqu'à la fin de l'année 2022. Il ne reste déjà plus aucun créneau de visite disponible. Jean-Marc Coppola, adjoint à la culture de Marseille, a regretté auprès de Puremédias la destruction prochaine des décors. "Malheureusement, une place du Mistral ne pourra jamais être reconstruite ailleurs." A ce jour, aucun musée dédié n'est également prévu.

15:04 - Pour l'interprète de Luna, "il y a un sentiment de gâchis" Anne Décis, l'interprète de Luna dans Plus belle la vie, s'est confiée au micro de Gala sur la fin du feuilleton de France 3. Et la comédienne présente depuis les débuts a confié qu'elle regarderait bien le prime final ce soir, tout en se disant que la fin de son personnage est "à son image. Quand j'ai été avertie de l'histoire, j'ai été étonnée et puis je me suis dit que c'était tout à fait cohérent avec Luna qui est une grande amoureuse, mais aussi à l'image de notre société qui évolue." L'actrice confie également n'avoir "aucun regret" sur la fin de la série. "Je ne fais pas partie des gens qui ont été en colère. Je trouve ça dommage parce qu'il y a un tel vivier de savoir-faire.[...] Je comprends que le programme puisse s'arrêter. Il y a un sentiment de dommage et de gâchis que ça n'aille pas plus loin."

14:31 - Les grands absents de la fin de Plus belle la vie Si certains ont fait le déplacement pour le final de Plus belle la vie, d'autres acteurs adorés des fans brillent par leur absence. C'est le cas d'Aurélie Vaneck (Ninon), Jules Fabre (Théo), Laëtitia Milot (Mélanie Rinato), Coline d'Inca (Sybille Cassagne), Pauline Bression (Emma Rimez), Jean-Charles Chagachbanian (Franck Ruiz), Delphine Rollin (Delphine Bommel), Anne Canovas (Anémone Vitreuil), Caroline Bourg (Elsa), Juliette Chêne (Juliette Frénon), Hélène Médigue (Charlotte Le Bihac) ou encore Sam Chemoul (Tom Gassin).

14:08 - Des anciens acteurs de retour ce soir pour la fin de Plus belle la vie Plus belle la vie prend fin ce vendredi 18 novembre 2022. Pour le prime spécial "Sept mariages et un enterrement", d'anciens acteurs de la série font leur retour le temps d'une apparition au côté des autres mistraliens. Virgile Bayle (Guillaume Leserman), Charles Frémont (Alexandre Fabre), David Baiot (Djawad Sangha), Lucas (Geoffrey Sauveaux), Johanna (Dounia Coesens), Rudy (Ambroise Michel) et Jocelyn (Jean-Marie Galey) sont revenus pour cet épisode symbolique et pour faire leurs adieux à la série. Fabienne Carat (Samia) et Laurent Orry (Jérôme) ont également fait une apparition dans les épisodes qui précédaient, sous la forme de fantômes.

13:36 - Pourquoi Plus belle la vie s'arrête ? La fin de Plus belle la vie a été actée en février dernier, par l'intermédiaire du Figaro qui a relayé l'information avant que la production ne l'annonce à l'équipe. L'arrêt de la série est officiellement confirmé en mai 2022. Les raisons de l'arrêt du feuilleton sont liées à des soucis d'audiences et de budget. Chaque année, la série coûtait plus de 35 millions d'euros, mais l'audience a été divisée par deux sur les cinq dernières années. Ils n'étaient plus que 2,6 millions de téléspectateurs en moyenne au début de l'année 2022, soit seulement près de 10% de parts d'audiences. Surtout, le public plus jeune ne répond lus au rendez-vous. Autant de raisons qui ont poussé à mettre fin à Plus belle la vie.

13:09 - Une reconversion difficile pour les acteurs de Plus belle la vie Certains acteurs de Plus belle la vie ont joué dans la série de France 3 durant 18 ans. L'arrêt du programme ce vendredi 18 novembre pose ainsi l'épineuse question de leur reconversion. Et celle-ci peut s'avérer compliqué pour des comédiens qui restent marqués par le rôle qu'ils ont incarné durant toutes ces années. Dans le livre "Incarner une série" du journaliste de Télérama Pierre Langlais, Laurent Kérusoré (Thomas Marci) compare ce rôle à une "cage dorée" : "Le doré, c'est la sécurité relative de l'emploi. La cage, c'est que c'est foutu : j'étais et je resterai Thomas Marci pour la plupart des spectateurs, des décideurs de chaîne et des producteurs." De son côté, Fabienne Carat expliquait qu'on ne "peut pas généraliser" : "Il y en a qui feront plein d’autres choses et d’autres pour qui l'étiquette sera trop forte. C’est inexplicable."

12:34 - Une suite de Plus belle la vie est-elle possible ? Plus belle la vie prend fin sur France 3 ce vendredi 18 novembre 2022. Mais tout n'est peut-être pas perdu pour les fans du feuilleton télévisé. Un collectif de comédiens, techniciens et auteurs ont monté une Société Coopérative de Production (Scop) pour sauver la série et surtout les 1200 emplois qu'elle génère, nous apprend La Marseillaise. L'objectif : récupérer les droits d'exploitation de PBLV et produire une suite qui serait mise en ligne sur une plateforme dédiée, sous la forme d'une web-série. La Scop serait en lien avec Newen, société productrice du feuilleton, pour récupérer les droits. Pour l'heure, aucun accord n'a semble-t-il été conclu.

12:06 - Laurent Kérusoré (Thomas) très "ému" par la fin de la série La fin de Plus belle la vie est particulièrement difficile pour toutes les personnes qui ont travaillé sur la série depuis 18 ans. C'est le cas de Laurent Kérusoré, interprète de l'inoubliable Thomas Marci, présent depuis 2005. Auprès de Télé Loisirs, le comédien s'est souvenu avec émotion de son dernier jour sur le plateau de France 3 : "La production m'avait demandé d'être dans le dernier plan. Je n'avais pas réfléchi que je dirais au revoir à tout le monde. Le soir à l'hôtel, ce n’était pas joyeux. On comprenait au jour le jour que ça y est tout terminé. On a été des Rois et des Reines, les acteurs, les techniciens, la production. On a tout pris à bras le cœur et à bras-le-corps. On a fait une fin joyeuse avec des larmes d'amour. Je n'oublierais jamais ces dernières semaines de Plus belle la vie. J'en suis encore un peu ému d'en parler."

11:44 - Les comédiens de Plus belle la vie font leurs adieux aux téléspectateurs La fin de Plus belle la vie touche autant les téléspectateurs que les comédiens. Ces derniers ont tenu à écrire un mot à l'attention de leurs fans, à quelques heures de la diffusion du final de la série, rapporte Le Parisien dans une tribune exclusive : "Combien de sourires, de larmes, d’anecdotes, de clins d’œil partagés au fil du temps ? Alors aujourd’hui nous voulons vous dire merci. Des millions de mercis ! Merci à chaque téléspectateur qui a regardé, enregistré, critiqué, adoré, détesté, s’est moqué de Plus belle la vie. Parce que c’est tout ça qui a permis à Plus belle la vie de durer si longtemps [...] Merci à chacun de vous pour votre indéfectible soutien."

11:22 - Pourquoi la fin de Plus belle la vie marque-t-elle un tournant dans l'histoire de la TV ? Des séries qui s'arrêtent, il y en a tous les ans. Mais la fin de Plus belle la vie a provoqué un véritable séisme médiatique. Il faut dire qu'il s'agit du premier feuilleton moderne français, créé en 2004 bien avant Demain nous appartient, Ici tout commence ou Un si grand soleil. Sa longévité extraordinaire (18 ans et plus de 4600 épisodes, tout de même !) lui a permis de se distinguer parmi les autres programmes du PAF. Par ailleurs, jusqu'en 2018, Plus belle la vie a fait la part belle des audiences de France 3, tout en osant traiter de sujets sociétaux très modernes, comme le mariage gay ou encore la transidentité.

10:58 - Comment se termine Plus belle la vie ? La fin du feuilleton résumée (2/2) Evidemment, rien ne va se passer comme prévu dans le final de Plus belle la vie. Barbara va découvrir qu'Abdel est le père de son fils, et ce dernier qu'il a des sentiments pour son ex. Exit Elsa, Barbara et Abdel se marient. Avec le retour de Guillaume, Luna, chamboulée, décide de s'unir symboliquement avec les deux hommes de sa vie, ce que Guillaume et Bastien acceptent. Malgré le retour de Djawad, Estelle et Francesco se marient bien. Finalement, tout le monde se marie le même jour et célèbre sur la place du Mistral, avant d'entamer un flash-mob avec toute l'équipe technique derrière la série.

10:36 - Comment se termine Plus belle la vie ? La fin du feuilleton résumée (1/2) Les plus impatients ont déjà pu visionner la fin de Plus belle la vie, tandis que d'autres attendent la diffusion ce soir. Vous n'avez pas le temps de regarder la fin mais vous souhaitez savoir comment se termine la série ? On vous résume les éléments principaux de ce final : Kylian et Betty décident de se marier et l'annoncent aux habitants du Mistral. Cela donne l'idée à d'autres couples de faire de même, comme Francesco et Estelle, Kevin et Alexandra, Luna et Bastien, Abdel et Elsa, Blanche et François mais aussi... Yolande et Mirta (pour des raisons financières) ! Le retour de Guillaume, réveillé du coma, va cependant semer la pagaille dans le couple de Luna, qui doit choisir entre son compagnon actuel et son ancien amour.

10:13 - Où voir la fin de Plus belle la vie en avance ? Les fidèles de Plus belle la vie le savent déjà : il est possible de voir les épisodes du feuilleton de France 3 avant leur diffusion. Les épisodes et le prime de ce vendredi 18 novembre n'échappent pas à la règle. Le site France Télévision propose déjà de tout découvrir en streaming, tandis que les plus impatients ont pu découvrir depuis jeudi la fin de Plus belle la vie sur la plateforme de streaming par abonnement payante Salto. Autant de possibilité pour découvrir ce qui attend les Mistraliens dans ce final très attendu !

09:51 - Quel programme remplacera Plus belle la vie ? Pendant longtemps, cela a été un mystère : quel programme sera diffusé à la place de Plus belle la vie, prenant la fameuse case de 20h20 sur France 3 ? Dès ce lundi 21 novembre, les téléspectateurs de la troisième chaîne pourront découvrir le programme culinaire intitulé Cuisine ouverte, lancé en 2021. On pourra notamment y retrouver Mory Sacko, ancien candidat de Top Chef. L'objectif de cette émission : mettre à l'honneur la diversité culinaire française. Ce programme était déjà diffusé le samedi soir. Il sera désormais proposé en rediffusion quotidienne du lundi au vendredi, avant un épisode inédit le samedi. Il sera suivi de la météo et du magazine sportif Tout le sport à 20h45.