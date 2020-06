PLUS BELLE LA VIE - Après une reprise du tournage en mai, à quelle date Plus Belle la vie reviendra pour de nouveaux épisodes inédits ?

[Mis à jour le 09 juin 2020 à 14h54] Cela fait plus d'un mois que France 3 propose des rediffusions de Plus belle la vie, après avoir écoulé son stock d'épisodes d'avance durant le confinement. Mais selon des informations de Télé-Loisirs, les fans du feuilleton pourraient retrouver des épisodes inédits très prochainement : selon le média spécialisé dans la télévision, c'est le 29 juin à 20h20 que la troisième chaîne reproposera de nouvelles aventures des habitants du Mistral. Il y a quelques jours, la directrice des fictions de journée à France Télévisions Sophie Gigon avait déjà laissé entendre dans les colonnes du Parisien que de nouveaux épisodes de Plus belle la vie seraient diffusés d'ici quelques semaines, courant juillet sur la troisième chaîne. Bonne nouvelle donc pour les fans de Plus belle la vie, qui retrouveront leur feuilleton plus tôt que prévu.

Le tournage de Plus belle la vie a repris le 26 mai dernier à Marseille. De nouveaux épisodes inédits ont donc pu être enregistrés, tout en prenant en compte les mesures sanitaires imposées par le gouvernement. Les épisodes ont dû être réécrits pour l'occasion pour que la production puisse faire respecter les mesures de distanciation nécessaires. Les fans de Plus belle la vie vont devoir continuer à faire preuve de patience avant de retrouver leurs héros pour des aventures inédites au Mistral, dont certaines devraient avoir un lien avec le monde "après" le virus. Jusqu'au 29 juin, il est possible de profiter des rediffusions, du lundi au vendredi dès 20h15.

Plus Belle la vie - les infos programme

Les téléspectateurs pressés de connaître la suite de Plus belle la vie peuvent découvrir les épisodes en avance. Tous les matins, l'épisode diffusé le soir-même est mis en ligne, sur le site officiel de Plus belle la vie, mais aussi sur France TV. Les prochains épisodes sont également disponible à la location sur le site de MyCanal, moyennant 0,99 € par épisode. Il est également possible de les acheter au prix de 1,49 €. Les trois prochains épisodes sont disponibles à la location. L'occasion de découvrir les prochains événements du feuilleton de France 3 en avance !

Les producteurs de Plus belle la vie tentent de tenir chaque soir en haleine les téléspectateurs avec des rebondissements en série chez leurs personnages. Et ils ont bien compris l'intérêt de dévoiler certaines scènes en avance. De courtes vidéos de spoilers sont ainsi proposées, souvent plusieurs jours avant leur diffusion, sur le site officiel de la série. On y retrouve de nombreux extraits de Plus belle la vie en avance, en particulier dans la rubrique "Indiscrétions" (voir ici). Attention, les passages ci-dessous contiennent d'importants spoilers sur la suite de Plus belle la vie.

Il n'est pas toujours aisé d'être présent devant son poste de télévision chaque jour à 20h40 pour découvrir les nouvelles aventures des habitants du Mistral ou même Demain nous appartient sur TF1. Mais ne vous en faites pas, France 3 a pensé à tout : les fans de Plus belle la vie peuvent découvrir en ligne dès le matin l'épisode qui sera diffusé quelques heures plus tard, à 20h40 le même jour. Il suffit de se connecter sur le site officiel de Plus belle la vie ou sur celui de France Télévision. Par ailleurs, les fans peuvent rattraper leur retard grâce au replay des épisodes sur ces deux plateformes. A noter que les épisodes restent disponibles pendant 6 jours sur le site. Par ailleurs, le streaming des épisodes est également disponible sur smartphone, ordinateur mais aussi tablette.

L'intrigue générale de Plus belle la vie est difficile à résumer tant la série a évolué depuis sa première saison en 2004. Plus belle la vie suit le quotidien d'un groupe de personnages reliés par un point commun, le Mistral, quartier imaginaire de Marseille dans lesquels ils se retrouvent et se racontent. Deux type d'intrigues s'entrecroisent chaque soir depuis déjà de nombreuses saisons : des intrigues retraçant les problématiques sociales et sociétales du quotidien et des intrigues policières allant de la recherche d'un serial killer à la lutte contre la mafia ou le terrorisme. Plus belle la vie a pris l'habitude de s'inspirer de l'actualité avec de nombreuses références à des événements réels ou à des faits divers au fil des épisodes.

Les acteurs et actrices de Plus belle la vie changent au fil des saisons. Cependant, des visages bien familiers continuent de parcourir le Mistral. Au casting, on retrouve notamment Laurent Kerusoré dans le rôle de Thomas Marci, Stéphane Henon qui joue Jean-Paul Boher ou encore Anne Décis dans le rôle de Luna Torres. Parmi les autres acteurs bien connus de la série, on retrouve Rebecca Hampton (Céline Frémont), Alexandre Fabre (Charles Frémont), Sylvie Flepp (Mirta Torres), Fabienne Carat (Samia Nassri), Jérôme Bertin (Patrick Nebout), Marwan Berreni (Abdel Fedala), Pauline Bresson (Emma) ou encore Pierre Martot (Léo Castelli). Voici une liste non exhaustive des principaux acteurs et actrices toujours à l'écran dans Plus belle la vie :