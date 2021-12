"Plus belle la vie : résumé en avance dès le 13 décembre 2021"

PLUS BELLE LA VIE SPOILERS. Dans les prochains épisodes de Plus belle la vie à partir du 13 décembre 2021, Luna aspire à une autre vie et retrouve son amour de jeunesse. Résumé en avance et spoilers.

[Mis à jour le 10 décembre 2021 à 20h30] Dans les prochains épisodes de Plus belle la vie à partir du 13 décembre 2021, après l'explosion de gaz au Céleste, un incendie se déclare. Dans l'hôtel en flammes gît Bahia, inconsciente, que Baptiste, dans un élan de courage, vient secourir. Il la porte jusqu'à la place du Mistral où Gabriel prend le relais pour la soigner. La jeune fille est encore en vie, elle respire. Face au courage de son fils pour aller sauver Bahia, Gabriel lui suggère de devenir pompier. Baptiste va y réfléchir. Face à son hôtel qui part en fumée, Mirta fait un malaise. Luna, elle, imagine plutôt que cet événement va être l'occasion de tourner la page. Un homme va ressurgir dans sa vie : son amour de jeunesse.

Au même moment, toujours la semaine prochaine dans Plus belle la vie, Jean-Paul et Léa profitent de leur petite Aurore qui, selon le Dr Vidal, n'aura pas de séquelles de son opération du cerveau. Sa grande sœur Lucie, rentrée d'Alsace, célèbre à son tour l'arrivée du bébé en décorant sa chambre à son goût et en y déposant ses propres jouets. Son père lui suggère plutôt de les garder en souvenir et de n'en donner qu'un seul à sa sœur. Lucie choisit une veilleuse licorne. De leur côté, Patrick et Babeth, dont l'enfant n'est pas encore né, font connaissance avec leur petite-fille.

Toujours à Marseille, dans les épisodes de Plus belle la vie à partir du lundi 13 décembre, Francesco et Sylvia s'absentent, laissant seuls Estelle et Benjamin. Pour ne pas craquer et retomber dans les bras de Benjamin, la jeune femme préfère sortir. Elle retrouve Fanny à qui elle confie son attirance pour Benjamin et avoue avoir couché avec lui. La serveuse lui conseille de mettre fin à cette colocation en prétextant l'envie de se retrouver seule à seul avec Francesco. Pendant ce temps, le frère et la sœur constatent les dégâts concernant le foodtruck. Sylvia a tiré 8.900 euros de la vente de la fameuse bague et veut donner l'argent à son frère pour le réparer. Francesco accepte à une condition : que Sylvia vienne travailler avec lui...

Plus belle la vie est une série diffusée sur France 3 du lundi au vendredi, à 20h20. Bien avant les créations de Demain nous appartient, Un si grand soleil et Ici tout commence, il s'agit d'un pionnier dans le paysage audiviosuel français, étant le feuilleton français actuellement diffusé avec la plus grande longévité (depuis 2004 !). Les téléspectateurs y suivent le quotidien des habitants du Mistral, un quartier fictif de Marseille, au rythme d'intrigues policières, sociétales et personnelles. Ci-dessous, retrouvez tout ce qu'il faut savoir concernant Plus belle la vie, que ça soit où trouver les spoilers et indiscrétions, suivre en direct ou en replay le feuilleton ou encore d'autres informations sur les épisodes diffusés sur France 3 (horaire de diffusion, casting,...).

Les fans de Plus belle la vie ont souvent besoin de connaître la suite de l'intrigue à la fin de chaque épisode. Pour trouver des spoilers du feuilleton, ou voir les épisodes en avance, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous : d'abord, en se rendant sur le site de France TV, qui diffuse chaque matin l'épisode diffusé le soir même sur France 3. Sur la plateforme de streaming Salto, il est aussi possible de voir à l'avance l'épisode du soir mais aussi celui du lendemain, moyennant un abonnement de 6,99 €/mois au minimum. Le site MyCanal propose également de louer les épisodes moyennant 0,99 €, ou de les acheter au prix de 1,49 €.

Pour donner envie aux téléspectateurs de Plus belle la vie de voir la suite des épisodes, les producteurs du feuilleton de France 3 publient régulièrement des indiscrétions, c'est-à-dire des scènes diffusées quelques jours à l'avance. Ces vidéos, qui contiennent des spoilers sur la suite de l'intrigue, sont à retrouver sur la page officielle de Plus belle la vie, rubrique indiscrétion, sur france.tv. Chaque jour, des extraits des épisodes de Plus belle la vie sont mis en ligne en avance, de quoi alimenter les théories des téléspectateurs.

Pour voir Plus belle la vie en direct, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur France 3 à 20h20 du lundi au vendredi. Notons également que le site france.tv permet de regarder sur smartphone, tablette ou ordinateur le feuilleton en direct à la même heure. Si vous avez raté un épisode de Plus belle la vie, pas de panique : il est possible de le voir en replay et en streaming. Pour cela, il suffit de se connecter sur le site officiel de Plus belle la vie ou sur celui de France Télévision. Notons cependant que les épisodes sont disponibles pendant 6 jours sur le site après leur diffusion.

Plus belle la vie est un feuilleton de France 3 dont l'intrigue générale est difficile à résumer tant la série a changé depuis sa création en 2004. On y suit le quotidien des habitants d'un quartier fictif de Marseille, le Mistral. On y trouve plusieurs type d'intrigues : une policière, qui peut mettre en scène la traque d'un serial killer, des agressions, la lutte contre la mafia ou le terrorisme, mais aussi des intrigues plus personnelles et sociétales. Contrairement à d'autres feuilletons, Plus belle la vie est complètement ancré dans la réalité et l'actualité, faisant référence à des événements réels, comme la mort de Belmondo, les attentats ou les élections.

Depuis 2004, la liste des acteurs et actrices au casting de Plus belle la vie a beaucoup changé. Certains continuent de parcourir le Mistral, quand de nouveaux ont fait leur apparition. Parmi les premiers acteurs de la série toujours présents depuis le début, notons Laurent Kerusoré dans le rôle de Thomas Marci, Stéphane Henon qui joue Jean-Paul Boher ou encore Anne Décis dans le rôle de Luna Torres. Parmi les autres acteurs bien connus de la série, on retrouve Rebecca Hampton (Céline Frémont), Alexandre Fabre (Charles Frémont), Sylvie Flepp (Mirta Torres), Jérôme Bertin (Patrick Nebout), Marwan Berreni (Abdel Fedala), Pauline Bresson (Emma) ou encore Pierre Martot (Léo Castelli). Voici une liste non exhaustive des principaux acteurs et actrices toujours à l'écran dans Plus belle la vie :