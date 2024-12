Election de Miss France 2025 : ces candidates sont déjà ultra-favorites, suivez la grande soirée en direct

L'élection de Miss France 2025 a lieu ce samedi soir, lors de la cérémonie annuelle diffusée sur TF1. Plusieurs grandes favorites se dégagent déjà et notamment cinq miss qui ont été désignées comme les potentielles gagnantes, quelques heures avant le concours...

19:54 - Les photos des miss en maillot de bain en dévoilent beaucoup plus cette année Le concours Miss France est réglé comme une horloge. Chaque année, durant le voyage de préparation, les candidates se plient à la séance photo des portraits en maillot de bain. L'édition 2024 du concours de beauté n'a pas fait exception à la règle et les photos ont été dévoilées fin novembre. Et elles en dévoilent bien plus sur chacune des Miss en compétition cette année ! Les 30 candidates avaient en effet pour consigne d'apporter leur propre maillot de bain une ou deux pièces dans leurs bagages pour la Côte d'Ivoire. Un choix écolo, mais aussi très personnel et donc lourd de conséquences pour l'élection, qui reste un concours de beauté et de plastique avant tout.Alors, vous avez déjà une favorite ? Découvrez les photos en maillot de bain de Miss France 2025. Voir les images Les photos des candidates à Miss France en maillots de bain en dévoilent beaucoup plus cette année

19:52 - "Ça rajeunit !" : la Miss France 1970 sur scène ce soir pour un numéro dansant À 74 ans, Micheline Beaurain en a encore sous le pied. Élue Miss France en 1970, la belle vieille dame va assurer ce soir un numéro dansant lors du tableau disco d'ouverture avec d'autres anciennes reines de beauté, comme l'affirme Paris Match. Si vous avez suivi la cérémonie d'hommage à Geneviève de Fontenay, vous avez d'ailleurs déjà très certainement aperçu cette mamie Miss pleine d'élégance et de grâce. Attention à vous, elle pourrait ravir votre coeur ce soir encore dans sa robe à paillettes !

19:43 - Les 5 autres favorites pour le concours Miss France 2025 Outre Miss Guadeloupe archi-favorite, le cabinet Avisia place également d'autres concurrentes en bonne position. Dans le détail, Miss Martinique obtient 56 % de chances de victoire, Miss Nord-Pas-de-Calais 55 %, Miss Guyane 39 %, Miss Bourgogne 36 % et Miss Picardie 36 %. Attention ! Si on a l'habitude des pronostics plus ou moins farfelus générés par l'IA, celui-ci est particulièrement. Avisia a misé à chaque fois sur les bonnes finalistes ces cinq dernières années et à même trouvé la gagnante à deux reprises tout de même !

19:40 - Qui est Miss Guadeloupe, favorite pour devenir Miss France 2025 ? La future Miss France désignée est déjà très active et impliquée professionnellement. Moïra André travaille à temps plein comme conseillère numérique auprès du conseil départemental guadeloupéen. "En plus du concours, je fais déjà mes 35 heures", confie-t-elle. Si elle est effectivement élue samedi, sa cause sera de lutter contre "l'illectronisme", ces difficultés à utiliser les outils numériques qui touchent de nombreux Français. Terminant seconde au test de culture générale des Miss, la jeune femme dynamique est aussi passionnée de danse et très à l'aise sur scène. De quoi donner bien des espoirs à la Guadeloupe, qui a remporté deux fois le titre depuis 2020 et espère réaliser un triplé historique cette année.

19:36 - Une gagnante déjà désignée pour le concours Miss France cette année Qui sera élue Miss France pour l'année 2025 ? Les pronostics vont bon train depuis des mois, mais un cabinet spécialisé dans le big data a livré ses prédictions dans la dernière ligne droite, basées sur l'intelligence artificielle. Après avoir analysé en profondeur l'engagement et les conversations générées par les candidates sur les réseaux sociaux, l'IA, développée par Avisia, donne Miss Guadeloupe, Moïra André, grande favorite. La gagnante de Miss France ce samedi, selon cette analyse prédictive, obtient en effet 68% de chances de succéder à Eve Gilles. La jeune femme de 28 ans semble avoir marqué des points notamment grâce à une communauté très active et engagée depuis son élection régionale en septembre dernier.

19:27 - Deux soeurs Miss Bourgogne à quelques années d'intervalle ! Cette année, pour représenter la Bourgogne, c'est Clara Diry, jeune femme de 21 ans, diplômée en management international. Si jamais vous êtes familier de l'univers Miss France, ce nom de famille vous dit peut-être quelque chose. Rien d'étonnant puisqu'en 2019, c'est la grande soeur de Clara, Sophie, qui représentait elle aussi la Bourgogne ! La jeune femme avait terminé dans le top 5 du concours et s'est attachée à prodiguer de précieux conseils et retours d'expérience à Clara pour lui assurer la meilleure préparation possible. Alors Clara fera-t-elle mieux que sa grande soeur ? Réponse dans quelques heures...

19:05 - Miss France déjà visé par une enquête des prud'hommes L'association Osez le féminisme avait saisi les prud'hommes mi-octobre 2021, accusant Miss France de violer le droit du travail. Selon elle, le recrutement des candidates à l'élection était discriminatoire : on leur imposait alors plusieurs critères et leur préparation au concours n'était, jusqu'alors, pas encadrée par un contrat de travail, alors qu'elle était très prenante pendant plusieurs mois. En juin 2022, les prud’hommes avaient rejeté le recours, mais le concours s’est toutefois vu contraint de faire évoluer ses pratiques et critères.

18:48 - Qui désigne les 15 finalistes de Miss France ? Le jury de la soirée Miss France 2025 n'est pas le même que le jury de présélection, qui vote pour les 15 candidates finalistes qui seront soumises au vote du public en seconde partie de soirée. Une dizaine de personnes décident du sort des miss régionales en amont du concours : des membres de la société Miss France, le photographe qui était au voyage de préparation en GCôte d'Ivoire, mais aussi des partenaires.

18:28 - Une candidate peut-elle renoncer à Miss France avant le concours ? Il y a 30 candidates sur la ligne de départ de Miss France 2025, mais une seule à l'arrivée sera sacrée ce samedi soir. Mais est-ce que les miss régionales peuvent renoncer au titre en amont de l'élection ? Oui, apprend-on dans TV Mag, et l'entretien individuel est justement l'occasion pour les participantes d'exprimer leur ressenti par rapport à la suite de l'aventure : "Cela est arrivé, soit durant ce passage devant le jury de présélection ou même durant la cérémonie, que des jeunes femmes ne soient plus aussi certaines que ça de vouloir devenir Miss France. On ne peut pas couronner quelqu'un qui n'en a pas envie", expliquait ainsi Frédéric Gilbert, producteur artistique de Miss France il y a deux ans. Il participe d'ailleurs à la sélection des 15 finalistes. Dans ce cas là, la candidate en question n'est tout simplement pas sélectionnée.

18:04 - Sur quels critères les candidates de Miss France sont-elles jugées lors du grand oral ? Les miss régionales ont passé les entretiens individuels avant le concours. A l'issue de ce passage obligé, les membres du jury de présélection ont chacun voté pour leurs 15 candidates préférées. Mais le nom des finalistes ne sera pas connu avant une heure tardive ce soir. Mais sur quels critères sont-elles jugées ? TV Mag a donné plus d'informations à ce sujet par le passé. Les candidates de Miss France sont jugées sur le physique évidemment, mais aussi l'éloquence, l'élégance, la photogénie, l'esprit de camaraderie et sportif et la culture générale.

17:54 - Qui est Cindy Fabre, nouveau visage de l'organisation Miss France ? En 2022, Sylvie Tellier a symboliquement passé le relai à Cindy Fabre, qui est désormais chargée d'épauler les candidates en tant que directrice du concours. Cindy Fabre a été élue Miss France en 2005, avec l'écharpe de la Normandie, et connaît donc bien les dessous du concours. Après une carrière d'animatrice et de mannequin, Cindy Fabre s'est lancé dans l'événementiel, en tant que chef de projet d'une agence spécialisée dans l'organisation d'événements à Dijon. On a également pu la voir lors de l'élection Miss France 2021, puisqu'elle faisait partie du jury spécial pour le centenaire du concours.

17:41 - Quand les 15 finalistes de Miss France 2025 seront-elles connues ? Si le sort des 15 candidates de Miss France 2025 éliminées est déjà scellé, on ne connaîtra pas le nom des finalistes tout de suite. L'identité des candidates qui seront soumises au vote du public sera révélé ce samedi au soir, durant la soirée mettant à l'honneur le concours de beauté. C'est aux environs de 23h que le nom des 15 finalistes est généralement connu, et que les téléspectateurs peuvent voter pour leur candidate préférée. Une heure tardive qui est sans doute faite pour garder les téléspectateurs le plus longtemps possible.

17:12 - Comment voter pour élire Miss France ? Il faudra attendre que les candidates ne soient plus que 5 à pouvoir espérer remporter la couronne de Miss France 2025 demain soir. Pour voter, il suffit d’envoyer un SMS à un numéro qui sera transmis par TF1 (le 72500 l'année dernière) ou d’appeler au 3680, et d’ajouter le numéro correspondant à la candidate que vous souhaitez soutenir. Les numéros ne seront attribués que pendant le direct.

16:38 - Quelle Miss a remporté le test de culture générale ? Le test de culture générale rythme chaque année la préparation de l'élection Miss France. Et cette année, c'est Marina Przadka, élue Miss Picardie en octobre dernier, qui est la meilleure élève. La jeune femme de 24 ans, responsable de développement commercial, a atteint la moyenne de 15,5/20 en novembre après l'examen redouté. Pas suffisant pour une mention "Très bien" puisqu'elle est donnée à partir de 16/20 si on se réfère aux critères de l'Education nationale, mais tout de même impressionnant. Elle est suivie de Miss Guadeloupe, Moïra André, qui décroche la deuxième place avec une note de 13,5/20 et de l'Auvergnate Romane Agostinho avec 12,5/20.