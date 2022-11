"Miss France : les candidates en Guadeloupe avant l'élection, date et photos"

MISS FRANCE 2023. Les 30 candidates au concours Miss France ont séjourné en Guadeloupe pour le traditionnel voyage de préparation. Un entraînement indispensable avant le grand soir, le 17 décembre.

Petit accident en Guadeloupe pour Miss Picardie Le 28 novembre 2022 à 11h31 - La préparation au concours Miss France se poursuit en Guadeloupe. Les candidates y sont depuis une semaine déjà, afin de s'adonner à plusieurs activités de groupe, apprendre les fondamentaux pour une future Miss, ou encore pour passer le test de culture générale ou s'adonner au photoshoot en maillot de bain. Durant ce voyage de préparation, les participantes tournent également leurs portraits, qui seront diffusés le soir de l'élection, le 17 décembre 2022. Cependant, l'une d'entre elle a connu une mésaventure durant le séjour et tout ne s'est pas passé comme prévu. Le Parisien nous apprend en effet que Bérénice Legendre, représentante de la Picardie, a été piquée par un insecte la nuit avant le tournage de son portrait. Selon le quotidien national, Miss Picardie a dû se rendre à l'infirmerie pour soigner sa paupière gonflée. Le tournage a ainsi été reporté à ce dimanche, avant le retour en France. A partir de ce moment-là, la préparation va se poursuivre avec les grands oraux devant les jurys qui détermineront les 15 finalistes qui seront soumises au vote du public le 17 décembre.

L'élection Miss France se déroulera le 17 décembre 2022, au MACH 36 de Châteauroux. La Guadeloupe accueillera le voyage de préparation cette année fin novembre, avant la soirée d'élection nationale diffusée sur TF1 à la fin de l'année. Miss France 2023 est actuellement en préparation, maintenant que toutes les candidates en compétition sont connues.

Le test de culture générale du concours Miss France 2023 a eu lieu en Guadeloupe deux jours après l'arrivée des candidates et a été dévoilé à la presse le 24 novembre 2022. Miss Normandie, Miss Champagne-Ardenne et Miss Rhône-Alpes ont eu les meilleures notes. Vous pensez faire mieux ou aussi bien ? Faites le questionnaire de culture générale Miss France ci-dessous. Si le test ne s'affiche pas, cliquez ici.

Elue le 11 décembre 2022 au Zénith de Caen, Diane Leyre est devenue Miss France 2022 après avoir été choisie pour représenter la région Île de France. Ce faisant, elle prend la succession d'Amandine Petit, qui l'a couronnée elle-même face à son public. Détentrice d'un Bachelor de business administration, Diane Leyre travaille dans une entreprise de promotion immobilière à Paris et possède sa propre marque de mode.

