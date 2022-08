"Miss France : pourquoi Sylvie Tellier quitte-t-elle le concours ?"

MISS FRANCE 2023. Sylvie Tellier a annoncé son départ de l'organisation du concours Miss France. Elle est remplacée par Cindy Fabre, gagnante en 2005.

[Mis à jour le 31 août 2022 à 17h45] Sylvie Tellier ne participera plus à l'organisation de Miss France. C'est ce qu'a annoncé l'ancienne reine de beauté sur son compte Instagram, confirmant des informations du Parisien. "C'est le grand saut, j'ai décidé de quitter l'organisation Miss France, avec une grande émotion [...] Je quitte mon bébé", a-t-elle déclaré, des larmes aux yeux. Présente en tant que dirigeante de la société Miss France et des candidates à l'élection depuis 2007, Sylvie Tellier avait cohabité avec Geneviève de Fontenay jusqu'à 2010.

Sylvie Tellier a annoncé son départ de l'organisation, sans évoquer clairement les raisons. Au micro de TV Mag, l'ancienne Miss France a annoncé qu'elle souhaitait "donner une nouvelle orientation à [sa]carrière, évoquant des envies d'entreprenariat. "Je souhaitais quitter mes fonctions dès à présent, parce que je ne voulais pas lancer de projets pour l'an prochain. Ce sera le rôle des nouvelles équipes. Lors du départ de Geneviève de ­Fontenay, j'ai souffert qu'elle n'arrive pas à couper le cordon…" Sylvie Tellier sera remplacée à la tête de l'organisation Miss France par Cindy Fabre, gagnante du concours de beauté en 2005. L'information a été confirmée ce mercredi après-midi sur le compte Twitter officiel du concours de beauté.

Quand Sylvie Tellier quittera-t-elle Miss France ?

Le départ de Sylvie Tellier se fera de manière progressive. Jusqu'à la prochaine élection, fin décembre à Châteauroux, elle conservera le titre de Présidente d'honneur de l'organisation. La société Miss France a expliqué que cela permettrait à l'ancienne reine de beauté de "garder une place particulière dans l'histoire du concours Miss France". Il s'agira toutefois d'un titre honorifique, puisque Cindy Fabre prendra sa succession dès le mois de septembre. Sylvie Tellier apparaîtra toutefois lors de la cérémonie Miss France 2023, diffusée sur TF1 à la fin de l'année, qu'elle co-présentera aux côtés de Jean-Pierre Foucault. Elle s'écartera tout naturellement à la fin de l'élection.

Tout sur Miss France

L'élection Miss France se déroulera en décembre prochain, au MACH 36 de Châteauroux. Il n'est pas encore possible de réserver ses billets, puisque la date précise n'est pas encore connue. La Guadeloupe accueillera le voyage de préparation cette année, avant la soirée d'élection nationale diffusée sur TF1 à la fin de l'année. Miss France 2023 est actuellement en préparation avec les élections des candidates au concours de beauté.

Elue le 11 décembre 2022 au Zénith de Caen, Diane Leyre est devenue Miss France 2022 après avoir été choisie pour représenter la région Île de France. Ce faisant, elle prend la succession d'Amandine Petit, qui l'a couronnée elle-même face à son public. Détentrice d'un Bachelor de business administration, Diane Leyre travaille dans une entreprise de promotion immobilière à Paris et possède sa propre marque de mode.

Elue Miss France le 11 décembre 2021, Dianye Leyre a 24 ans et représentait la région Île-de-France. Cette dernière n'avait pas remporté l'élection depuis 1997, soit la date de naissance de la nouvelle Miss France. Titulaire d'un Bachelor de business administration, Diane Leyre travaille sur Paris dans une entreprise de promotion immobilière. Trilingue, Diane Leyre parle aussi bien le français, l'anglais que l'espagnol, Diane Leyre a étudié à Madrid et lit beaucoup de romans britanniques. En parallèle, elle est aussi à la tête de sa propre marque de mode. Lors de l'élection Miss France, Diane Leyre s'est surtout démarquée par son aisance à l'oral et ses prises de parole éloquentes.

Si Miss Île-de-France a fait l'unanimité chez les membres du jury, elle n'était pas la préférée du public. Comme l'explique Gala, c'est en fait Miss Martinique, Floriane Bascou, qui a remporté le plus de votes. Miss Ile-de-France n'était que troisième dans le coeur des téléspectateurs. Cependant, les points attribués par le jury comptent également de moitié. Dès la première phase de votes, Miss Île-de-France avait déjà remporté quinze points. Quant à la Martiniquaise, elle n'avait pas connu autant de popularité chez le jury, qui l'a placé en dernière position du classement des cinq dernières Miss.

Le classement complet de Miss France 2022 a été dévoilé le samedi 11 décembre 2021. Tout d'abord le top 15, puis le top 5 et enfin Miss France 2022 et ses quatre dauphines. Découvrez le classement complet ci-dessous :