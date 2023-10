Miss Ile-de-France : qui est Elena Faliez, candidate à Miss France 2024 ?

MISS ILE-DE-FRANCE 2023. Elena Faliez a été élue Miss Ile-de-France le dimanche 22 octobre 2023 à Dammarie-les-Lys. Âge, profession, loisirs, découvrez son portrait.

L'Île-de-France repartira-t-elle avec la couronne de Miss France à la fin de l'année ? C'est en tout cas le souhait affiché d'Elena Faliez, la nouvelle représentante francilienne. Elle a été élue Miss Île-de-France le 22 octobre dernier, à Dammarie-les-Lys. Une aubaine pour la candidate qui a pu profiter de l'abandon, l'an dernier, de la limite d'âge de 25 ans pour s'inscrire à l'élection : celle qui était Miss Paris depuis juin est en effet âgée de 28 ans, et fait partie des candidates les plus âgées de l'élection 2024.

Elena Faliez est née à Bobigny avant de grandir en Ardèche. Désormais habitant dans le treizième arrondissement parisien depuis 3 ans, la nouvelle Miss Île-de-France rêvait de concours de beauté depuis plusieurs années. "Ce n'était pas un rêve de petite fille : en fait, c'est un rêve de femme", assure la candidate au Parisien.

Après avoir suivi des études à Grenoble et Evry, elle obtient une licence de médecine avant de se réorienter dans la cybersécurité. Elle travaille désormais dans ce milieu à La Défense, un choix tout trouvé pour cette fille d'un ingénieur en réseau informatique. Côté loisirs, Elena Faliez se dit passionnée de sports, et plus spécialement de volley et parle couramment l'italien grâce à sa mère, originaire du Piémont. De quoi lui assurer la victoire à Miss France ? Rendez-vous le 16 décembre prochain, à Dijon ou sur TF1, pour le découvrir.

Miss Ile-de-France est un concours de beauté désignant chaque année une candidate à Miss France. Plusieurs jeunes femmes se présentent pour devenir les ambassadrices des Hauts de Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Paris, de l'Essonne, des Yvelines et du Val-d'Oise. Au total, 16 Miss de la région Ile-de-France ont obtenu le titre de Miss France, 13 sous le titre de Miss Paris, et 2 sous celui de Miss-Île-de-France : en 1933, 1934, 1935, 1939, 1948, 1949, 1950, 1955, 1963, 1970, 1972, 1978, 1983, 1986, 1997 et 2022. Diane Leyre est la dernière Miss Ile-de-France élue Miss France, en 2021.

