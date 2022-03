Ici tout commence du 18 mars 2022 : Lionel veut faire expulser Deva (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 359 d'Ici tout commence ce vendredi, Deva a une chance de rester à l'Institut, mais Lionel ne l'entend pas de cette oreille. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 18 mars 2022, l'état de santé de Souleymane est préoccupant, au point où Constance préconise une hospitalisation de force. Le jeune homme refuse, malgré les supplications de son père et Deva. Antoine supplie Julia d'agir auprès de sa hiérarchie pour annuler l'expulsion de Deva. La mère d'Eliott propose de contacter le préfet pour faire obtenir à la jeune femme un visa étudiant. Teyssier est prêt à tenter le tout pour le tout et l'invite au Double A. Deva devra cuisiner pour le convaincre de lui permettre de rester à l'Institut. Face à cette promesse, Eliott et Souleymane acceptent de boire. Le premier se réconcilie également avec sa mère. Le second se soigne et se remet sur pied : Souleymane est tiré d'affaire. Au même moment, Teyssier, Eliott et Greg viennent seconder Deva dans la préparation de son menu pour le préfet. Lorsque Lionel apprend que Deva ne pourrait pas être expulsée, et que Greg aide la jeune femme, il est prêt à tout pour qu'elle rate son plat et quitte le pays.

Toujours dans l'épisode 359 d'Ici tout commence au programme tv ce vendredi, Théo est toujours distrait par sa relation avec Célia. Il oublie même de commander le chevreuil pour le plat du jour au Double A. Célia lui propose de modifier la recette du chef Armand, et reçoit les éloges de la cheffe Guinot. Elle propose donc la candidature de la jeune femme pour seconder Théo à la préparation du menu de Paques. Teyssier s'y opppose, sous prétexte qu'ils sont en couple et trop distraits, alors que Charlène lui a demandé le poste quelques heures plus tôt. Mais devant l'insistance de Claire et Clotilde, il accepte de laisser Théo et Célia aux commandes, sans avouer la promesse qu'il a faite à sa fille.

Enfin, dans Ici tout commence ce vendredi 18 mars, Joachim et Clotilde prévoient de partir en croisière sur le canal du midi en amoureux. Mais entre temps, l'artisan reçoit une proposition de chantier en Sicille. Clotilde est anéantie par la nouvelle. Joachim lui demande de l'accompagner, mais la professeure de l'Institut ne peut pas abandonner son poste. Le couple est devant une impasse.