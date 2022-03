Ici tout commence dès le 21 mars 2022 : ce qui vous attend à partir de l'épisode 360 (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, le fiancé de Deva et le neveu de Teyssier arrivent à l'Institut. Résumé en avance des épisodes de la semaine prochaine.

Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, à partir du 21 mars 2022, Lionel détruit tous les plats concoctés par Deva pour convaincre le préfet de la laisser retourner en France. Mais lorsque Stéphane l'apprend, il révèle à son fils son secret, mais celui-ci n'est pas encore connu des téléspectateurs. Cela sera toutefois suffisant pour convaincre le jeune homme de s'excuser auprès de Deva et de l'aider à préparer son plat pour le préfet. Alors que Deva a des sentiments pour Souleymane, elle est surprise de voir Vikash, son fiancé, débarquer à l'Institut. Au même moment, la jeune femme apprend que le préfet refuse de lui délivrer un visa étudiant, en raison de l'accident de Stéphane Lanneau, et qu'elle doit rentrer en Inde. Lionel avoue alors à Kelly que son père, Stéphane, a tenté de se suicider et s'est jeté sous les roues de la voiture conduite par Deva et Souleymane. Ils ne sont pas responsables de l'accident.

La semaine prochaine, dès l'épisode 360 au programme TV de TF1 lundi, Charlène est furieuse de découvrir que Célia a été choisie pour seconder Théo pour le menu de Pâques du Double A. Elle avoue à son père que son frère avait oublié de commander du chevreuil, c'est pour ça que Célia a eu l'initiative de moderniser le plat du chef Armand. En conséquences, Teyssier décide que Salomé se charge du menu de Pâques, secondée par Célia. Mais le binôme Célia/Salomé ne sera pas de tout repos, et la tension monte entre les deux jeunes femmes.

Enfin, dans la semaine du 21 mars dans Ici tout commence, Clotilde avoue à Guillaume que Joachim part en Sicile pour un chantier, ce qui ne manque pas de faire plaisir à son ex. Mais Teyssier accepte que la cheffe Armand parte un mois en Sicile aux côtés de son amant. En parallèle, Axel, le neveu d'Emmanuel, arrive à l'Institut après avoir été viré de chez lui. Le directeur de l'Institut accepte de l'héberger, alors qu'il est en froid avec son père. Jasmine et Salomé vont rencontrer le neveu de Teyssier, et aucune des deux ne sera insensible au charme du jeune homme. Plus tard dans la semaine, la relation de Tom et Florence sera également dévoilée, notamment par Ambre.