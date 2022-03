Ici tout commence du 25 mars 2022 : bientôt un nouveau couple ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 365 d'Ici tout commence ce vendredi, Jasmine fait la rencontre d'un client du Double A. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 25 mars 2022, tout l'Institut est persuadé que Vikash a saccagé son potager. Deva commence même à douter de son fiancé, qui n'est plus le bienvenu à l'école. Lorsque la jeune femme confronte son petit-ami, il clame son innocence mais devient agressif envers sa petite-amie. Le jeune homme décide de rentrer à Pondichéry, mais il met en garde Souleymane : les parents de Deva découvriront la vérité sur leur liaison, ce qui met en péril son honneur et sa vie en Inde. En parallèle, Zoé découvre qu'elle a perdu ses écouteurs lorsqu'elle a saccagé le potager. Souleymane comprend qu'elle est responsable et décide de la couvrir et d'acheter son silence pour que Deva continue de penser que Vikash est coupable.

Toujours dans l'épisode 365 d'Ici tout commence au programme tv ce vendredi, Charlène confirme à Salomé que, si son père l'a choisie pour s'occuper du menu de Pâques, ce n'est pas pour ses talents de cuisinière, mais pour perturber le couple Célia/Théo. Salomé décide alors de se retirer du menu de Pâques. Ni Greg, ni Eliott n'accepte de reprendre le poste, provoquant la colère du directeur de l'Institut. Teyssier décide alors d'annuler le menu de Pâques. . En fin de journée, Célia demande à Rose de convaincre Emmanuel qu'il n'est pas possible d'annuler l'événement d'un point de vue communication.

Enfin, dans Ici tout commence ce vendredi 25 mars, Jasmine stresse avant le premier service 100% végétarien du Double A, malgré les encouragements d'Olivia et Lisandro. La cheffe Listrac lui propose de se confronter au service, pour rassurer Jasmine. Cependant, un client du Double A s'offusque que la carte ne propose que de la cuisine végétarienne, exigeant de se plaindre aux responsables du restaurant. Mais un jeune client intervient pour venir en aide à Jasmine. A la fin de la journée, Jasmine remercie le client qui est venu à son secours : il s'appelle Achille. Les deux jeunes commencent à flirter, et Achille promet de revenir au Double A.