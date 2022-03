Ici tout commence du 1er avril 2022 : Théo/Célia, la rupture ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 369 d'Ici tout commence ce vendredi, Théo doute de la sincérité de Célia, qui est de nouveau victime de son harceleur. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 1er avril 2022, Théo est persuadé que sa soeur n'a pas drogué Célia, contrairement à sa petite amie. Cette dernière n'hésite pas à confronter Charlène directement, qui dément totalement ces accusations. De leur côté, Eliott et Hortense décident de suivre Charlène pour découvrir la vérité. Pendant ce temps, Célia se demande si la personne qui la harcèle ne l'a pas suivie en cuisine. Elle découvre lors de la dégustation du menu de Pâques que leur plat a goût de cannelle, alors que ni elle, ni Théo, n'en a mis dans la préparation. La cheffe Guinot refuse de valider leur plat, ce qui compromet leur rôle dans l'élaboration du menu de Pâques. Célia est persuadée que la personne qui la harcèle en a ajouté à leur insu et accuse Charlène. Cependant, Eliott et Hortense ont suivi la soeur de Théo toute la journée et elle ne s'est pas rendue en cuisine du Double A. De son côté, Charlène est persuadée que Célia ment sur son harcèlement et qu'elle a tout inventé. Il rend ensuite visite à Célia et la retrouve dans les bras de Solal, qui essaie de la réconforter. Il l'accuse de vouloir être le centre de tout et choisit de croire sa soeur. Furieuse, Célia le met à la porte.

Toujours dans l'épisode 369 d'Ici tout commence au programme tv ce vendredi, Vikash et Deva se réconcilient après leur petite altercation de la veille. Le jeune homme lui propose de s'installer avec lui dans la maison d'hôte où il habite. Deva lui demande de lui laisser le temps de réfléchir. Mais la proposition ne l'enchante pas. Deva confie à Kelly qu'elle a besoin d'indépendance et qu'elle ne veut pas vivre tout de suite avec lui. Son amie lui conseille de dire la vérité à son fiancé... avant d'insinuer qu'elle espère revoir Souleymane. Deva trouve une parade : elle fait croire à Vikash qu'elle accepte de s'installer avec lui, à condition de prévenir ses parents. Vikash a conscience qu'ils refuseront et accepte qu'elle reste à l'Institut. Deva confie ensuite à Kelly qu'elle souffre de sa séparation avec Souleymane.

Enfin, dans Ici tout commence ce vendredi 1er avril, Axel provoque la colère de Lionel lorsqu'il essaie de goûter une préparation du Double A avec ses doigts. Anaïs lui explique calmement les règles alors que Lionel se montre agressif, lui rappelant bien que sa place était à la plonge et non pas en cuisine. Axel a un peu de mal avec le protocole des cuisines, qu'il trouve trop strictes, et se fait recadrer par la cheffe Guinot. Mais Axel se montre intéressé par le monde de la restauration. Plus tard, le neveu de Teyssier se renseigne auprès de Lisandro sur son travail, et lui demande l'autorisation d'assister à un service. Face à l'insistance du jeune homme, le professeur de salle finit par accepter.