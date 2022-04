Ici tout commence du 7 avril 2022 : incendie à l'Institut (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 373 d'Ici tout commence ce jeudi, Marta met le feu à ses vêtements pour accuser Célia. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 7 avril 2022, Théo est déterminé à ne pas se remettre avec Célia après avoir passé la nuit avec elle. Il est toujours furieux contre son ex et doute de sa crédibilité. Théo arrive en retard lors de l'élaboration du menu de Pâques, et Charlène l'accuse devant Marta d'avoir passé la nuit avec Célia. A l'économat, Marta avoue à Célia qu'elle la harcèle mais lui rappelle qu'elle a perdu toute crédibilité. Les deux femmes en viennent aux mains, et Célia fait tomber son bracelet. Marta décide alors de mettre le feu à ses fringues dans sa chambre de l'Institut et d'y laisser le bracelet, pour accuser Célia. Théo récupère cependant l'objet avant que quiconque n'arrive, surtout que son père menace de renvoyer Célia s'ils possèdent une preuve contre elle. A la fin de la journée, Théo confronte Célia sur l'incendie de la chambre de Marta mais ne croit pas en son innocence. Théo refuse de la revoir un jour.

Toujours dans l'épisode 373 d'Ici tout commence au programme tv ce jeudi, Axel demande à son oncle l'autorisation de suivre les cours de l'Institut. Emmanuel refuse catégoriquement, inquiet de la réaction de son frère. Plus tard, Laetitia prend Axel sur le fait en train "d'emprunter" des livres de cuisine de son oncle. Elle accepte de ne rien dire à Teyssier. Le directeur découvre cependant Axel en train de lire ses ouvrages pendant la plonge. Par la suite, le jeune homme demande à Charlène de lui enseigner les rudiments de la cuisine.

Enfin, dans Ici tout commence ce jeudi 7 avril, en plein service au Double A, Enzo est en admiration devant une cliente dont s'occupe Anaïs. Cependant, la cliente en question ne cache pas son attirance pour Lisandro et ne manque pas d'en faire part à Anaïs. Elle lui demande même de donner le numéro au professeur de salle, ce qui exaspère la jeune femme. Anaïs donne le numéro à son petit-ami, et n'apprécie pas du tout la réaction amusée de Lisandro. Ce dernier lui assure cependant qu'il n'est pas intéressé par la cliente.