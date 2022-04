Ici tout commence du 28 avril 2022 : la terrible erreur d'Hortense, spoilers

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans l'épisode 388 d'Ici tout commence ce jeudi, Hortense ouvre les yeux sur les raisons de son trouble mais décide de retrouver l'homme qui l'avait séquestrée. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 28 avril 2022, la fugue d'Hortense inquiète ses proches. Celia aimerait se retirer d'une classe de Claire Guinot qui lui annonce que Mehdi et le père d'Hortense sont partis à la gendarmerie pour lancer un avis de recherche. Les forces de l'ordre ne souhaitent cependant pas superviser une recherche. Par chance, Gaëtan trouve Hortense qui est à deux doigts de faire un malaise en pleine rue. Le jeune homme l'accueille chez elle et Hortense se livre sur ce qui pourrait être la raison du retour de ses troubles alimentaires : Hugues, le comptable qui l'avait séquestrée car elle ressemblait à sa femme, est sorti de prison et elle espère manger suffisamment pour oublier. Le temps que Gaëtan donne son cours de sport aux élèves de l'institut, Hortense a quitté les lieux. Au téléphone avec Mehdi, elle lui annonce qu'elle va bientôt revenir, mais elle va en réalité sonner chez Hugues. Hortense est très probablement en train de commettre une terrible erreur.

Egalement dans l'épisode 388 d'Ici tout commence au programme TV ce jeudi, l'organisation du bal de promo met les nerfs à rude épreuve. Même si Teyssier s'élève contre cet événement, les autres professeurs acceptent de s'y rendre de bon cœur. De son côté, Jasmine ne décolère pas : elle a l'impression que Salomé la dépossède de son projet. Dans le même temps, Axel lui apprend qu'il ne compte pas venir au bal car il croit que cela le ferait passer pour un profiteur. Très déçue, Jasmine en parle avec Greg et lui affirme qu'elle apprécie grandement Axel.

Enfin, ce jeudi dans ITC épisode 388, Constance Teyssier annonce qu'elle aimerait reprendre la pratique de la guitare, qu'elle avait abandonné à la naissance de sa fille. Emmanuel, comme à son habitude, se moque d'elle et s'attend à ce qu'elle ne se trouve pas à sa place face aux jeunes élèves de musique. Elle annonce finalement à Zacharie qu'elle va abandonner ce désir musical. Le pâtissier espère cependant lui trouver quelque chose qui pourrait lui faire du bien à elle. Alors que Constance annonce à Clotilde qu'elle se verrait bien changer de métier, Zacharie affirme à Lisandro qu'il est en train de retomber amoureux d'une femme qu'il a aimée. Problème, cette femme est désormais mariée...