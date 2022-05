Ici tout commence du 13 mai 2022 : Axel placé en garde à vue (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans l'épisode 399 d'Ici tout commence ce vendredi, Axel continue à s'enfoncer dans une spirale difficile. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 13 mai 2022, l'enquête sur l'accident lors du bal de promo se poursuit et les gendarmes continuent de privilégier la piste de l'acte de malveillance. Après le faux témoignage de Louis contre Axel, le cousin de Charlène s'inquiète pour son sort. Malgré le fait qu'Emmanuel et Constance le croient face à Louis, Axel ne pourra pas intégrer l'institut l'an prochain. Jasmine tente tout pour lui remonter le moral et lui propose de venir cuisiner un entremets chez elle. Le jeune homme accepte et Greg et Elliott découvrent, médusés, que Jasmine et Axel s'apprécient vraiment ! De retour à l'institut, Axel remercie Jasmine et s'excuse de l'avoir chahutée lors des dernières semaines. Ils finissent par s'embrasser. Jasmine va prévenir Salomé de ce qu'elle a fait. Alors que Salomé veut mettre les choses au clair avec Axel, celui-ci est embarqué par la gendarmerie qui le place en garde à vue. Le motif ? Il a été reconnu par le propriétaire et son expérience dans le BTP pourrait lui avoir permis d'étudier les fragilités du bâtiment pour le faire s'effondrer.

Egalement dans le feuilleton de TF1, au programme TV ce vendredi, Constance n'en peut plus d'entendre Charlène se plaindre au sujet de Louis et Axel. Elle la remet à sa place en arrivant au Double A. Peu après, Zacharie vient lui offrir une guitare. Si tout d'abord elle veut refuser ce cadeau d'une trop grande valeur, elle finit par accepter. Théo et Charlène l'écoutent en jouer et sont tout à fait impressionnés non seulement par son talent guitare en mains mais aussi par ses capacités de chant. En apprenant que c'est Zacharie qui lui a offert l'instrument, Charlène s'inquiète encore une fois de ce que l'on va penser du couple de ses parents. Son père, Emmanuel, lui demande à nouveau de le laisser gérer ses affaires de couple seul.

Dans l'épisode 399 d'Ici tout commence ce vendredi 13 mai, Enzo est sous le feu des critiques. Dissipé durant un cours, il est affiché face aux autres élèves par Clotilde qui lui enjoint de se montrer plus sérieux désormais car ses notes sont en baisse et ses professeurs l'ont tous averti. Elle lui propose de revoir une recette de l'an dernier et de la présenter aux étudiants de deuxième année le lendemain pour lui montrer qu'il s'accroche. Mais les moqueries de Lionel et Greg lui font du mal. Ambre le rassure et lui dit qu'il est un très bon cuisinier. Rechargé à bloc, Enzo veut se remettre en selle.