Résumé des épisodes d'Ici tout commence dès le 16 mai 2022

Cette semaine à partir du 16 mai 2022, Salomé et Jasmine s'allient pour aider Axel tandis qu'Emmanuel est désormais jaloux de Zacharie. Pendant ce temps, Louis est enfin témoin d'une bonne nouvelle.

Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir du 16 mai 2022 sur TF1, Salomé et Jasmine enterrent la hache de guerre temporairement pour tenter d'aider Axel, qui a été placé en garde à vue par la gendarmerie suite au faux témoignage déposé par Louis. Elles essaient de le convaincre de retirer son témoignage pour qu'Axel soit tiré d'affaires. Mais c'est plus compliqué que cela pour Louis qui estime que Salomé est tout à fait responsable de l'accident car c'est elle qui a loué la salle. Dans le même temps, Jasmine va enfin rassurer ses parents et répondre à leurs messages inquiets.

Cette semaine dans Ici tout commence dès le 16 mai, une embellie semble s'amorcer pour Claire qui, à l'hôpital, semble bouger dans son lit. C'est du moins Charlène qui le fait remarquer à son petit-ami Louis. La professeure de l'institut semble être en train de se réveiller de son coma après l'accident. Cet heureux développement permet à Louis d'envisager de retirer son témoignage contre Axel, qui est de fait libéré par la gendarmerie pour le plus grand bonheur de Salomé et Jasmine. En revanche, l'enquête est loin d'être terminée car Claire, enfin réveillée, se souvient de quelque chose qui pourrait incriminer quelqu'un d'autre.

Dans la suite des épisodes d'Ici tout commence à partir du 16 mai, Emmanuel Teyssier semble perdre patience face aux indices laissant penser que Zacharie courtise sa femme Constance. Il s'emporte face à lui au sujet des examens de fin d'année et, surtout, il lui demande frontalement d'arrêter de tourner autour de son épouse. La tension monte entre les Teyssier à ce sujet. Pendant ce temps, Enzo tente se concentrer sur ses études après les reproches faits par Clotilde en classe.