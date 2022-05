Ici tout commence du 18 mai : rien ne va plus entre Anaïs et Lisandro (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans l'épisode 402 d'Ici tout commence ce mercredi, Anaïs apprend que Lisandro a parlé de sa grossesse à Laurène. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 18 mai 2022, le Double A reçoit Laurène, la gérante du Sybarite qui cherche à recruter deux stagiaires de l'Institut. Il lui présente Ambre et Deva, deux élèves en qui il croit beaucoup. Pour Laurène, c'est aussi l'occasion d'observer Anaïs travailler. Et la jeune femme marque à nouveau des points, en désamorçant une situation compliquée entre un client et Ambre. Lisandro précise auprès de Laurène qu'il préférerait que leur discussion de la veille reste entre eux, mais elle en parle avec Anaïs. Furieuse, la jeune femme affirme une nouvelle fois à son compagnon qu'elle souhaite prendre sa décision seule sans pression extérieure. Anaïs demande à Lisandro de la laisser seule car elle a besoin de réfléchir.

Egalement dans le feuilleton de TF1, au programme TV ce mercredi, Théo accueille à nouveau Kelly au sein des cuisines du Double A pour un test le temps du service de midi. Lors du coup de feu, la jeune femme, blessée lors de l'accident du bal, a du mal à suivre le rythme. au point que le service prend du retard. Au bout d'un moment, Kelly finit par organiser, avec l'aide de Tom, son espace de travail suffisamment bien pour qu'elle n'ait plus besoin de bouger, ce qui lui permet d'avoir moins mal, mais surtout d'être plus efficace. A la fin du service, Théo décide qu'elle fera à nouveau partie intégrante de l'effectif dès le lendemain. "Wonder Woman est dans la place !" s'exclame Tom.

Dans l'épisode 402 d'Ici tout commence ce mercredi 18 mai, Jasmine a besoin de faire garder son fils malade pour pouvoir aller en cours mais personne ne peut s'occuper de lui. Sur une idée d'Axel, elle décide de faire appel à ses parents qui se font un plaisir de s'occuper de lui. Ils obtiennent un rendez-vous chez un pédiatre ("un ami d'un ami", préviennent-ils) qui leur annonce qu'il a une bronchiolite. Dans le même temps, Salomé tente de s'excuser d'avoir parlé des doutes de Claire Guinot quant à Jasmine. Elle explique à Laëtitia qu'elle n'apprécie pas de voir Axel et Jasmine ensemble. Celle-ci lui conseille de téléphoner à Axel pour lui faire une déclaration. Salomé lui téléphone donc et il décroche sans le savoir pendant qu'il couche avec Jasmine. Voilà qui va une nouvelle fois envenimer les relations entre les deux jeunes femmes !