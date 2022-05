Ici tout commence du 26 mai 2022 : Emmanuel agresse Zacharie (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans l'épisode 408 d'Ici tout commence ce jeudi, Emmanuel ne supporte pas l'idée de perdre sa femme. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 26 mai, Emmanuel redemande à Charlène la preuve que sa mère couche avec Landiras. Elle hésite : elle ne veut pas qu'il l'enfonce mais il lui promet surtout de se battre comme un chien pour la récupérer. Constance se confie à Clotilde sur son expérience de la veille avec Zacharie. Elle est sûre de ne pas vouloir aller plus loin même si elle trouve des qualités à Zacharie. Clotilde lui conseille de se protéger pour ne pas tout perdre. Charlène vient voir sa mère dans son bureau pour lui parler d'une éventuelle séparation. Constance la rassure : elle aime encore son père et ne le trompe pas avec Zacharie, qui arrive pour lui faire goûter son nouveau dessert. Charlène cache son portable sur le mode enregistreur pour enregistrer leur conversation. Au fil de leur conversation il lui dit qu'elle la trouve belle et qu'il a passé une journée géniale la veille. Elle lui dit qu'elle veut arrêter de le voir. Elle ne veut pas quitter Emmanuel maintenant et sacrifier sa famille. Zacharie lui demande de penser à elle. Charlène récupère son portable mais n'ose pas écouter l'enregistrement. Son frère lui conseille de ne pas s'en mêler mais elle hésite à passer l'enregistrement à son père. Son mec lui conseille de ne rien dire à son père puisque sa mère est déjà en train de tout arrêter. Elle dit finalement à son père qu'elle a effacé l'enregistrement mais il ne la croit pas et le récupère. Dans un élan de violence, Teyssier agresse Zacharie, le plaçant au-dessus du vide devant certains élèves. Constance arrive et demande à son mari de le lâcher : il s'exécute mais lui demande de ne plus s'approcher de sa femme.

Toujours dans l'épisode d'ITC du jeudi 26 mai, Anaïs se fait chouchouter par Salomé à la veille de son avortement. Elle se sent un peu flippée et a hâte de pouvoir se reposer un peu. Elle a décidé d'y aller sans Lisandro à qui elle n'a rien demandé. Elle n'est pas sûre d'avoir envie qu'il l'accompagne, étant donné qu'il voulait garder le bébé au départ. Elle pense y aller seule, mais Salomé insiste pour venir. Lisandro vient voir Anaïs pour lui dire qu'il a réussi à se libérer pour l'accompagner chez le gynécologue. Elle informe Salomé de la décision de Lisandro mais préfèrerait y aller avec sa meilleure amie. Le soir venu, Anaïs dit à Lisandro qu'elle préfère qu'il ne vienne pas demain. Il se montre compréhensif et accepte la décision d'Anaïs qui lui dit qu'elle l'aime.

En parallèle, dans les cuisines du Double A, Jasmine propose à Axel, qui a fait de gros progrès, de créer un plat à partir d'ingrédients imposés. Il veut se lancer seul donc lui demande de le laisser faire. Dans l'épisode d'ITC diffusé le jeudi 26 mai sur TF1, Axel termine son millefeuille fraise-betterave avec une tuile de parmesan. Jasmine goûte et trouve ça dément et original. Elle est bluffée. Elle emmène le plat à Greg qui trouve ça simple mais fin. Puis Jasmine veut faire goûter le plat à Clotilde qui le trouve réussi, avec des saveurs subtiles. Elle est étonnée de savoir qu'Axel en soit l'auteur. Elle en touche deux mots à Teyssier qui est d'accord pour qu'il passe le concours.