Ici tout commence du 31 mai 2022 : Emmanuel s'effondre (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans l'épisode 411 d'Ici tout commence ce mardi 31 mai 2022, Emmanuel craque totalement après sa rupture avec Constance. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence ce mardi 31 mai 2022, Emmanuel vire sa femme du domicile familial, et Constance avoue avec colère à son mari qu'elle a eu une relation sexuelle avec le professeur de pâtisserie. Le directeur de l'Institut est effondré et perd totalement ses moyens : durant sa masterclass, Emmanuel est distrait, donne de mauvaises indications à ses élèves et rate ses recettes signatures. Ses enfants s'inquiètent qu'il sombre dans la dépression. Le directeur de l'Institut finit par craquer devant son neveu, avouant que sans son épouse, il n'est rien. La situation compliquée entre le directeur, le professeur de pâtisserie et l'infirmière est le sujet de conversation principal à l'Institut, au point que Medhi envisage, un temps, d'arrêter de travailler avec Landiras.

Egalement dans 'épisode 411 d'Ici tout commence, au programme tv ce mardi 31 mai 2022, Axel continue de s'entraîner en cuisine, Jasmine est impressionnée par ses progrès. Teyssier vient goûter sa dernière préparation. Le directeur de l'Institut le convoque par la suite dans son bureau avec Salomé. Il accepte que son neveu passe le concours de l'Institut et demande à Salomé de l'aider à préparer l'examen. Jasmine est inquiète que son petit-ami travaille avec sa rivale, pour laquelle Axel avait un coup de foudre.

Enfin, dans Ici tout commence mardi, Hortense a fait une expérience culinaire qui enthousiasme Medhi : grâce à la miraculine, une protéine issue d'un fruit, on peut modifier la perception que chacun a du goût. Hortense veut proposer à Théo de la mettre à la carte du Double A pour proposer une expérience unique aux clients. Le chef du restaurant est prêt à tester, malgré les réticences de Clotilde.