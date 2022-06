Ici tout commence du 3 juin 2022 : Zacharie et Louis contre Teyssier (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans l'épisode 414 d'Ici tout commence ce vendredi, Cardone s'allie à Zacharie et Louis pour évincer Emmanuel de l'Institut. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 3 juin 2022, Constance a constaté qu'il y avait eu un bug avec sa candidature pour l'école d'ostéopathie, et sa candidature n'a jamais été enregistrée. Malheureusement, il n'y a plus de place pour Constance. Alors qu'elle avait prévu un rendez-vous avec Zacharie, elle se fait convaincre par sa fille de passer une soirée en famille. En parallèle, Annabelle Cardone est de retour pour le championnat national de pâtisserie. Elle retrouve Louis et lui présente son plan : faire en sorte que plus rien ne le retienne à l'Institut pour lui proposer un poste de directeur d'école à Londres. En échange, Louis pourra prendre la tête de l'Institut. Cardone réussit également à obtenir l'aide de Zacharie pour exécuter son plan : pousser Emmanuel à participer au championnat de pâtisserie et l'humilier devant l'école. En échange, elle lui propose un poste de pâtissier à Paris pour offrir un nouveau départ à Constance.

Egalement, Salomé ne cache pas son agacement durant ses sessions de coaching avec Axel dans Ici tout commence vendredi 3 juin sur TF1. Le neveu de Teyssier la menace d'arrêter le coaching pour qu'elle se montre plus pédagogue envers lui. Et ça fonctionne. Axel se plaint toutefois du comportement de sa coach auprès de Théo, qui lui explique que Salomé a des sentiments pour lui. Anaïs est également persuadée que son amie a un coup de cœur pour le neveu de Teyssier.

Enfin, dans l'épisode 414 d'Ici tout commence, au programme tv ce vendredi, le Double A croule sous les réservations et après la fermeture du restaurant la veille. Lisandro décide de réorganiser les tables pour répartir tout le monde. Les étudiants sont las de subir les conséquences des états d'âme de Teyssier. Enzo lâche, devant Théo, qu'Emmanuel n'est plus respecté par personne après son coup d'éclat de la veille. Célia s'offusque également du comportement de Teyssier en pleine cuisine, ce qui exaspère Théo. Le couple finit par se disputer, Célia lui reprochant d'être sous l'emprise de son père. Théo explose.