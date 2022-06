Résumé des épisodes d'Ici tout commence dès le 6 juin 2022 (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir du lundi 6 juin 2022, Emmanuel se met en danger et accepte le défi de Zacharie. Résumé en avance et spoilers.

Dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir du 6 juin 2022, la rivalité entre Zacharie Landiras et Emmanuel Teyssier est à son paroxysme. La famille d'Emmanuel fait pression sur lui pour qu'il ne participe pas au concours de pâtisserie face au professeur et évite ainsi de se ridiculiser. Mais la tentation est trop forte et Emmanuel décide finalement d'accepter de s'inscrire à la compétition. Certains, dont Cardone et Louis, veulent apporter leur aide à Zacharie et espèrent ainsi causer sa défaite et, en creux, sa future démission. Teyssier se heurte d'ailleurs à un problème de taille : il a besoin de deux commis parmi les élèves mais aucun d'entre eux ne veut se désigner volontaire pour l'aider...

Pendant ce temps dans Ici tout commence dès le 6 juin, Célia décide de se venger de Théo car elle n'a pas du tout apprécier ses paroles à son encontre. Elle le mène au lit, l'attache pour lui faire l'amour mais décide de ne pas le libérer. Le jeune homme, qui doit assurer comme chaque jour le service du midi, arrive en retard au Double A et doit trouver une excuse pour expliquer à Clotilde pourquoi il n'était pas à l'heure. Une chose est sûre, Théo et Célia ont une discussion tendue à partager...

Enfin, dans les épisodes d'Ici tout commence diffusés à partir du lundi 6 juin 2022 sur TF1, Salomé a de plus en plus de mal à gérer ses sentiments pour Axel, en couple avec sa rivale Jasmine. Pour autant, le jeune homme suit toujours les cours de Salomé et se rend bien compte qu'il n'y est pas le bienvenu. Elle espère ne plus donner de cours à Axel mais ce n'est pas forcément de son ressort. Son amie Anaïs, quant à elle, lui conseille d'aller vers lui et de lui dire ce qu'elle ressent mais, pour Salomé, tout est encore trop compliqué et elle ne sait pas sur quel pied danser.