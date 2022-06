Ici tout commence du 9 juin 2022 : Zacharie ou Emmanuel ? Constance choisit (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans l'épisode 418 du jeudi 9 juin, Constance doit choisir qui de Teyssier ou Landiras remporte le championnat de pâtisserie. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 9 juin 2022, Emmanuel est plus motivé que jamais à l'idée de gagner le championnat national de pâtisserie après avoir refusé la proposition de Cardonne. La dernière épreuve du concours débute. Le thème : un dessert libre. Landiras est persuadé de gagner en proposant un dessert inspiré de sa relation avec Constance. Emmanuel décide alors d'improviser une création en hommage à sa femme, pour la reconquérir. Le directeur de l'Institut et le professeur de pâtisserie sont à égalité. Cardonne exige alors que Constance départage les deux desserts et choisisse le gagnant. C'est le gâteau d'Emmanuel qui l'emporte, le directeur de l'Institut va concourir au championnat national de pâtisserie.

Egalement dans l'épisode 418 d'Ici tout commence, les premières années sont toujours accablés par les révisions de l'examen de fin d'année. Tom profite de la présence de Laetitia pour lui demander d'enquêter sur les sujets, malgré les protestations de Kelly. Laetitia trouve toutefois la commande des ingrédients nécessaires pour l'examen et découvre que les étudiants devront savoir cuisiner le canard. Elle révèle à sa fille, qui est furieuse, l'ingrédient principal de l'examen. En parallèle, Souleymane avoue à Rose qu'il est distant avec Deva pour la tester, mais sa belle-mère lui explique que ce n'est pas une bonne solution.

Enfin, Jasmine et Axel se rendent à la Table des Rivières, mais Solal est débordé à cause d'un événement dans ITC au programme TV sur TF1 ce jeudi 9 juin. Sans extra, Jasmine propose que son petit-ami l'aide dans le service. Solal accepte avec réticence, lui reprochant de bénéficier d'un avantage en étant le neveu de Teyssier. Mais Axel remonte dans son estime lorsqu'il arrive à réparer une coupure de courant en plein service. Les deux jeunes hommes décident de réviser le concours de l'Institut ensemble.