Ici tout commence du 30 juin 2022 : Teyssier piège Enzo et Salomé (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans Ici tout commence ce jeudi, Enzo ne tombe pas dans le piège tendu par Teyssier. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 30 juin 2022, Teyssier refuse qu'Enzo soit son second au championnat de pâtisserie, refusant de le prendre au sérieux. Salomé et le jeune homme sont cependant déterminés à se battre à la loyale pour devenir master de promo. Emmanuel est déterminé à piéger les deux étudiants en leur donnant une mauvaise consigne. Celui qui ne se pliera pas à la demande remportera l'épreuve. Salomé tombe dans le piège du directeur de l'Institut, contrairement à Enzo. Ce dernier secondera Emmanuel au championnat de pâtisserie et devient major de promo, avec les félicitations du directeur.

Egalement dans le prochain épisode d'Ici tout commence, au programme TV ce jeudi sur TF1, Clotilde en a assez que sa sœur s'obstine à créer le master de l'Institut. Mais le règlement intérieur exige qu'un changement dans la formation soit soumis au vote des héritiers du chef Armand. Clotilde demande à Louis de s'allier avec elle pour empêcher que le master voie le jour, en échange d'un poste dans un restaurant huppé de New-York. Rose tente également de convaincre son demi-frère.

Enfin, dans Ici tout commence épisode 433 du 30 juin, Deva s'inquiète de retourner en Inde si elle ne peut pas repasser l'examen de l'Institut. Théo l'apprend et tente de convaincre son père de donner sa conférence à Arles. En parallèle, les premières années s'entraînent avec l'aide de Louis. Finalement, Tom décide de ne pas repasser l'examen.