Ici tout commence du 21 juillet 2022 : la fin pour Guillaume et Laetitia ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 448 d'Ici tout commence ce jeudi, les crises de jalousie de Guillaume agacent Laetitia. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 21 juillet 2022, Marius est persuadé qu'Alban est mort et veut se dénoncer. Mais Greg est persuadé qu'il n'est rien arrivé à l'intendant de l'hôtel. Pas le temps de réfléchir, le championnat de pâtisserie débute enfin. Durant l'épreuve, Marius découvre les affaires personnelles d'Alban dans la réserve. Noémie est obligée de recadrer ses seconds, trop distraits. De leur côté, Salomé et Swan continuent de flirter, ce qui ne plaît absolument pas à Teyssier, et Anaïs ne supporte pas le manque de communication de sa brigade. A l'issue de l'épreuve, Noémie, Greg et Marius arrivent en première place, suivis de Teyssier, Salomé et Enzo. Cardonne, Eliott et Swan se classent en troisième position. A la fin du championnat, Marius reçoit un SMS : "Je sais ce que vous avez fait, vous allez payer".

En parallèle dans le prochain épisode d'ITC, au programme TV de TF1 ce jeudi, Laetitia reçoit un SMS de Tony, mais le cache à Guillaume. Ce dernier se montre toutefois suspicieux et fouille dans le portable de sa compagne. Plus tard, il se confie à Clotilde sur la situation. Son ex le met en garde, sans succès. Antoine envoie ensuite Laetitia à la Table des Rivières pour faire signer un contrat à Gaëtan, mais lorsque Guillaume l'apprend, il lui fait une nouvelle crise de jalousie, devant Antoine. Laetitia est furieuse. Alors qu'elle lui assure qu'elle n'a rien fait de mal, elle met en garde son compagnon qu'il est en train de gâcher leur relation.

Enfin, Souleymane découvre que des logements pour les étudiants du master seront installés à la place du potager. Pire, il apprend que Rose était au courant. Dans Ici tout commence jeudi 21 juillet, il est furieux contre sa belle-mère qui ne lui a rien dit. Antoine reproche également à sa compagne de ne pas avoir soutenu son fils. Mais en secret, Deva et Souleymane refusent de se laisser faire.