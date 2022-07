Ici tout commence du 26 juillet 2022 : Alban est mort, spoilers

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode d'Ici tout commence de mardi, Alban est retrouvé mort sur le rivage. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 26 juillet 2022, Greg et Marius trouvent le départ de Noémie suspect. Ils décident de fouiller dans sa chambre. Ils découvrent la veste de cuisine de la cheffe, Marius est persuadé qu'elle est morte. Mais Greg refuse toujours d'appeler la police, faute de preuves. En parallèle, Benoît Delobel souhaite remplacer Noémie et menace les organisateurs de ne plus accueillir le concours si on ne l'y autorise pas. Dans l'après-midi, alors que Greg se baigne dans la piscine, un homme tente de le noyer. Il décide alors de tout raconter aux autres participants du concours. Salomé est paniquée mais Swan est beaucoup plus perplexe. Mais sur le rivage, ils découvrent le corps d'Alban.

En parallèle, dans ITC au programme TV de TF1 mardi, Antoine refuse de donner son accord pour l'installation de containers à la place du potager. Rose lui en veut de ne pas la soutenir. Mais le couple trouve un compromis : conserver la moitié du potager et la moitié du verger pour le projet de Souleymane, l'autre moitié pour les logements des étudiants. Mais Souleymane refuse catégoriquement cette alternative. Avec Deva, ils cherchent le soutien de Théo.

Enfin, la formation de la cheffe Listrac débute dans Ici tout commence mardi 26 juillet. Gaëtan est en binôme avec Axel, Solal avec Tony. Solal est dépité de ne pas être avec quelqu'un de suffisamment expérimenté, et ne manque pas de s'énerver contre son partenaire qui le ralentit. Mais ce n'est pas sa seule contrariété : ses parents arrivent le lendemain pour l'inviter à déjeuner au Double A.