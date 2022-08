Ici tout commence du 26 août 2022 : le retour d'Emmanuel aux fiançailles (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 474 d'Ici tout commence, les fiançailles de Charlène et Louis sont maintenues et Emmanuel y fait une apparition surprise. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 26 août 2022, Louis et Charlène décident de maintenir leur fête de fiançailles coûte que coûte. Il ne faudrait pas décevoir leurs followers sur les réseaux sociaux, après tout ! Le couple demande à Salomé de les aider à cuisiner le buffet. Elle obtient l'aide de Lionel et Kelly mais aussi, surprise, de Théo qui est revenu de Londres spécialement pour la fête. Louis, quant à lui, n'a pas oublié le sale coup tenté par Mehdi et Hortense et il leur promet de ne jamais oublier et de tout faire pour qu'ils le regrettent. Charlène tente de convaincre Claire Guinot de venir à leur fête mais celle-ci refuse une nouvelle fois. Pendant la fête, Charlène accepte de se fiancer avec Louis qui lui offre une nouvelle bague (la précédente avait "un mauvais karma"). Peu après, Emmanuel Teyssier arrive à la fête et félicite sa fille.

Egalement dans l'épisode 474 d'ITC, au programme TV de TF1 vendredi, Clothilde annonce à Laetitia qu'elle peut jeter le planning du concours car le retour de Teyssier va tout chambouler à nouveau. Laetitia en profite pour lui annoncer qu'elle ne sera pas à l'institut la semaine prochaine, car elle sera en formation. Cela n'arrange pas du tout Clothilde qui tente de lui faire annuler mais Laetitia reste ferme. Tony apprend la nouvelle et est étonné de ne pas avoir été prévenu du départ de Laetitia. Il va la voir pour essayer de comprendre, et surtout lui demander des explications sur son comportement ces derniers temps. La mère de Kelly le repousse à nouveau. Peu après, elle va cependant s'excuser et lui annonce qu'elle n'est pas insensible à ses charmes mais elle préfère prendre le temps car sa rupture avec Guillaume est encore très récente.

Enfin, dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Axel fait la connaissance d'un futur candidat au concours d'entrée de l'institut Auguste Armand. Il s'agit d'Ethan, qui lui demande de visiter le campus et particulièrement les cuisines. "J'aime juste savoir où je mets les pieds". Petit à petit, Axel se rend compte qu'Ethan a visiblement d'excellentes connaissances en cuisine et connaît les recettes d'Auguste Armand sur le bout des doigts. Axel s'inquiète d'ailleurs pour ses chances d'entrer à l'institut si tout les élèves sont aussi bons qu'Ethan. Il esquive cependant les questions concernant son statut à l'école en tant que membre de la famille Teyssier. A la fin de l'épisode, on découvre qu'Ethan n'est autre que le fils de la cheffe Cardone. Elle lui annonce que, pour faire ses preuves, il devra tout faire pour écraser Axel lors du concours.