Ici tout commence du 6 septembre 2022 : Axel enquête (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 481 d'Ici tout commence, Axel enquête pour tenter de se dédouaner des accusations de Tom. Il trouve un indice d'importance. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 6 septembre 2022, Tom et les élèves de deuxième année ont décidé de faire comprendre qu'ils n'apprécient pas être associés aux premières années. En binôme lors du cours de pâtisserie, ils sabotent sciemment les préparations de leur partenaire. Tom, quant à lui, cherche à provoquer Axel pour montrer qu'il est effectivement violent. Persuadé que c'est Axel qui l'a agressé, Tom réussit à le faire sortir de ses gonds. Axel quitte le cours plutôt que de devenir violent. Il est convoqué dans le bureau d'Emmanuel et écope d'un avertissement. Teyssier prévient : au prochain avertissement, il convoquera un conseil de discipline et demandera personnellement son renvoi. Axel décide d'enquêter sur la véritable identité de l'agresseur de Tom pour montrer qu'il n'en est pas responsable. Grâce à Tony, il trouve un indice de taille : une plaquette de médicaments tombée sur place lors de l'agression. Il s'agit de médicaments interdits, un dérivé d'amphétamines utilisés par les sportifs dopés mais aussi par les étudiants pour améliorer leurs performances. Axel et Jasmine sont-ils sur la piste de Solal ?

Egalement dans l'épisode 481 d'ITC, au programme TV de TF1 mardi, Ethan est à nouveau sous le feu de la pression de sa mère. En effet, la cheffe pâtissière n'accepte pas que son fils puisse être autre chose que premier de sa promotion. Et ses prestations lors du premier cours de pâtisserie ne lui suffisent pas. Un peu plus tard, Ethan retourne s'entraîner seul en cuisine. Il est rejoint par Samia et les deux élèves partagent un moment ensemble bien vite interrompu par Cardone. "Tu es ici pour bosser, pas pour bavasser !" s'écrie-t-elle. Jusqu'où Ethan sera-t-il prêt à supporter cela ? La suite au prochain épisode !

Enfin dans l'épisode d'Ici tout commence du mardi 6 septembre, Théo retourne au Double A après un passage à Londres qui lui a permis de tester de nouvelles choses. Le jeune chef de l'établissement ne comprend d'ailleurs pas que ses propres créations aient été remplacées par les anciens plats d'Auguste Armand. Clotilde insiste : il s'agit du restaurant d'Auguste Armand après tout. Théo annonce aux élèves de première année qu'il compte recruter un commis parmi leur promotion. Alors que Billie n'est pas enthousiaste du tout, Victorine est très intéressée. Elle choisit de flatter Théo pour tenter d'obtenir le job. Mais le chef la rembarre : "la flatterie ne marche pas avec moi". Le message est passé !