Ici tout commence du 9 septembre 2022 : Ethan percé à jour ? (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 484 d'Ici tout commence ce vendredi, Axel et Jasmine sont sur la piste d'Ethan qui cacherait quelque chose. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 9 septembre 2022, Tom ne décolère pas : il veut absolument trouver le responsable de son agression. Il demande à Emmanuel Teyssier de faire tester tous les étudiants voire même les enseignants. Teyssier, quant à lui, refuse. Pour autant, Tom n'a pas dit son dernier mot. Et Axel non plus. Il remarque qu'Ethan est très irascible ces derniers temps. De même, le fils Cardone tremble beaucoup durant les épreuves. Axel se décide à agir lorsqu'il voit qu'Ethan repousse méchamment Samia qui voulait simplement l'aider. Il échafaude un plan avec Jasmine pour pouvoir fouiller ses affaires. Il suspecte en effet qu'Ethan se dope avec les médicaments qu'il avait trouvés. Ceux-ci ont des effets secondaires comme l'irritabilité et la fébrilité. Et effectivement, Axel a bel et bien trouvé des médicaments dopants dans les affaires d'Ethan. Toutefois, Cardone nie fermement se doper. Axel lui promet de ne pas lâcher tant qu'il n'assumera pas.

En parallèle, dans l'épisode 484 d'Ici tout commence au programme TV de TF1 ce vendredi, Salomé n'en revient toujours pas qu'Anaïs connaisse David, le nouvel étudiant de premier année qui se croit tout permis. Anaïs va d'ailleurs le retrouver et découvre qu'il s'est amusé à découper son jean au niveau de l'arrière-train pour la faire rire. C'est précisément à ce moment qu'arrive Lisandro, ce qui gêne beaucoup Anaïs. Mais son compagnon n'a rien vu de tout cela, fort heureusement. Un peu plus tard dans l'épisode, David lui demande pourquoi elle n'est plus aussi drôle qu'avant. Elle finit par lui annoncer qu'elle est en couple avec Iñesta et elle lui rappelle également qu'ils ne se sont plus vus depuis longtemps. Enfin, elle apprend à Salomé que David a été son premier petit-ami, ce qui la surprend d'autant plus !

Enfin, Billie commence à fantasmer sur Joachim, qui travaille comme technicien dans les locaux de l'institut. Persuadée qu'elle peut le convaincre de sortir avec elle, la jeune étudiante lui sort le grand jeu. Elle lui fait croire qu'elle a un souci électrique dans sa chambre alors qu'elle a simplement dévissé une de ses ampoules. Son objectif : lui faire des avances pour sortir avec lui ! Mais Billie se heurte à un mur, Joachim la prévient qu'il a déjà quelqu'un. Elliott confirme : Joachim est en couple avec Clotilde Armand ! Impressionnée, Billie va même jusqu'à féliciter Clotilde car elle est en couple avec quelqu'un de bien plus jeune qu'elle.