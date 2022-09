Ici tout commence du 21 septembre 2022 : Charlène menace Anaïs (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 492 d'Ici tout commence du 21 septembre 2022, Charlène prend Anaïs en grippe, persuadée qu'elle a triché. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 21 septembre 2022, Anaïs replonge dans ses souvenirs de Mathieu. Son frère souhaitait devenir cuisinier et intégrer l'Institut Auguste Armand. Son carnet contient d'ailleurs plusieurs idées de recettes. La jeune femme décide de revisiter l'une d'entre elle pour le cours de la cheffe Meyer. Celle-ci est enthousiaste par sa proposition, alors qu'elle trouve celle de Charlène peu aboutie. Jalouse, elle l'accuse de plagiat lorsqu'elle trouve le carnet de Mathieu. De son côté, Lisandro s'inquiète pour Anaïs et interroge Salomé. Cette dernière décide de couvrir son amie, mais lui conseille de dire la vérité à son petit ami. Anaïs refuse de lui parler de Mathieu, refusant également de partager son histoire avec la cheffe Meyer et Rose après la dégustation de son plat. Anaïs et Salomé sont ex-aequo : les deux amies vont s'affronter le lendemain pour départager la recette gagnante. Charlène est furieuse et déterminée à prouver qu'Anaïs ne mérite pas sa place.

Au même moment, dans l'épisode 492 d'ITC, au programme TV ce mercredi sur TF1, Ambre s'inquiète d'avoir cours avec Louis, contrairement à Jasmine. Pour son premier cours, le chef Guinot décide de faire travailler les deuxième années sur la cuisine d'Auguste Armand... sans recette. Louis critique chacune des préparations des étudiants et se montre tyrannique. Alors que le cours est censé être terminé, il exige que les élèves restent travailler.

Enfin, Laetitia est de retour dans Ici tout commence mercredi 21 septembre. Elle découvre avec stupeur que Guillaume a démissionné, déçue qu'il ne lui ait pas dit au revoir. Pour lui remonter le moral, Kelly décide de lui organiser un déjeuner avec Tony au coffee shop pour recaser sa mère. Lionel trouve l'idée étrange, mais le moment semble sympathique. Par la suite, Kelly demande à Laetitia quels sont ses sentiments pour Tony, mais sa mère lui avoue qu'elle aurait préféré rester seule après avoir appris le départ de Guillaume. Elle demande également à sa fille de ne plus se mêler de ses histoires de cœur.