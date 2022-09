Ici tout commence du 22 septembre 2022 : Salomé prête à trahir Anaïs ? Spoilers

ICI TOUT COMMENCE. Dans Ici tout commence épisode 493 diffusé le jeudi 22 septembre 2022, Lisandro veut découvrir la vérité sur Anaïs et demande des comptes à son amie. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence du 22 septembre 2022, Lisandro essaie d'en savoir plus sur le passé d'Anaïs, mais la jeune femme refuse de répondre à ses questions. Salomé et Anaïs s'affrontent désormais autour d'un menu pour départager la gagnante de l'exercice. Charlène n'hésite pas à venir perturber Anaïs durant sa préparation et profite de son absence pour fouiller dans le carnet de Mathieu, mais David arrive à la rescousse. Anaïs et son ami décident alors de punir la fille de Teyssier en dérobant ses vêtements pendant sa douche. Furieuse, Charlène se plaint ensuite d'Anaïs à Lisandro, et attise sa jalousie envers David. Le professeur de salle demande alors des explications à Salomé, qui se sent obligée de raconter le passé de son amie.

En parallèle, les élèves de seconde année ont passé toute la nuit sur la préparation de leur recette. Le résultat est payant, Louis est satisfait et les étudiants connaissent désormais les préparations par cœur. Mais, dans cet épisode d'Ici tout commence au programme TV de TF1 jeudi, Ambre, épuisée, n'arrive pas à suivre le cours de Claire et se blesse. La cheffe Guinot découvre alors les méthodes de son fils et s'en plaint auprès d'Antoine. Claire décide de prendre des distances avec son fils, qui lui reproche de l'avoir dénoncé.

Enfin, Greg et Eliott doivent travailler en binôme dans Ici tout commence jeudi 22 septembre. Greg est toutefois déterminé à apprendre la cuisine vegan et fait promettre à son petit ami de le laisser exposer ses idées. Cependant, Eliott rejette toutes ses idées, ce qui crée de la tension au sein du couple. Greg décide de travailler seul. Lors de la dégustation, la cheffe Listrac félicite Eliott, mais est impressionnée par la proposition de Greg.