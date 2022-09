Ici tout commence dès le 26 septembre 2022 : Tony, père de Kelly ? Spoilers

ICI TOUT COMMENCE. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence à partir du lundi 26 septembre, Kelly demande à Tony de faire un test de paternité. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence à partir du lundi 26 septembre 2022, Teyssier exige qu'Anaïs prenne Salomé comme second pour le restaurant éphémère, malgré les tensions qui persistent entre les deux amies. Anaïs désire également terminer une recette inachevée de son frère et déserte sa brigade pour demander de l'aide à David, qui cache dans son ordinateur un film de la mort de son frère. Lisandro somme sa petite amie de ne plus voir David, sinon, il fera en sorte de le virer de l'Institut. Anaïs et David vont toutefois continuer leur Cap/Pas Cap, qui devient de plus en plus risqué. Salomé décide d'enquêter sur David.

Louis continue de terroriser ses élèves en les faisant travailler dans des conditions déplorables dans l'épisode 495 d'ITC au programme TV lundi. Solal va s'en plaindre auprès de Claire, qui rapporte tout à Antoine et Emmanuel. Elle demande le renvoi de son fils mais n'arrive pas à l'obtenir. Toutefois, Emmanuel met en garde le jeune chef Guinot : au moindre incident, il le vire de l'équipe pédagogique. Louis va également remarquer que Livio se rapproche de Charlène et ne manquera pas de pénaliser l'étudiant.

Enfin, Kelly est déterminée à découvrir qui est son père. Laetitia lui assure que son géniteur s'appelle Thomas, mais la jeune femme ne veut rien entendre. Elle demande alors à Tony de réaliser un test de paternité pour en avoir le cœur net. En l'apprenant, Laetitia sera furieuse.