Ici tout commence dès le 3 octobre 2022 : la vérité sur la mort de Mathieu (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans les prochains épisodes d'ITC dès le lundi 3 octobre 2022, Anaïs découvre la vérité sur la mort de son frère. Résumé en avance et spoilers.

Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, diffusés à partir du lundi 3 octobre 2022 sur TF1, Anaïs découvre la vérité sur la mort de son frère. David leur avait lancé le défi de nager le plus loin possible, ce qui a finalement entraîné la noyade de Mathieu. David n'a pu sauver qu'Anaïs. En parallèle, Anaïs et Salomé se réconcilient. Cette dernière conseille toutefois à son amie de prendre ses distances avec David et lui avoue qu'il est responsable de la mort de Mathieu. Elle décide de ne plus le voir.

Au même moment, dans ITC à partir de lundi, le notaire retrouve dans un coffre-fort une lettre d'Auguste Armand adressée à son fils caché. Mais Louis est persuadé que son père n'a jamais écrit une telle lettre, mais Rose et Clotilde sont formelles et reconnaissent l'écriture. Les deux femmes promettent à leur demi-frère d'être toujours là pour lui.

Enfin, dans Ici tout commence dès le 3 octobre, Samia refuse d'être en couple avec Ethan. Mais l'alchimie est plus forte et, en cuisine, ils finissent par s'embrasser passionnément jusqu'à ce que Claire les surprennent. En parallèle, la tension entre Théo et Axel monte, tandis que Kelly cherche la vérité sur l'identité de son père.