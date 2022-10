Ici tout commence du 12 octobre 2022 : Louis manipule Kelly (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans le prochain épisode d'ITC au programme TV mercredi 12 octobre, Louis ment à Kelly sur son père pour la remotiver. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 12 octobre 2022, Théo commence à avoir des doutes sur sa collaboration avec son père, qui ne manque pas de prendre son fils de haut. Au même moment, Enzo envisage de quitter le Cercle en apprenant le départ de Théo. En cuisine, le chef du Double A est distrait et Axel le met en garde, avant de le défendre devant le directeur. Alors qu'elle a tout entendu, Vic en profite pour liguer Théo contre son père mais aussi son cousin. Elle ment en lui faisant croire qu'Emmanuel aurait préféré faire le dessert du salon de Madrid avec Axel pour le ramener dans son camp et dans le Cercle.

En parallèle, dans l'épisode d'ITC au programme TV de TF1 mercredi, Louis, piqué par la réflexion de Kelly deux jours plus tôt, donne aux étudiants de seconde année un exercice plus difficile. Il ne manque pas d'afficher l'élève devant les autres puis de la provoquer. Louis lui révèle ensuite que Thomas a raté le concours de l'Institut au même âge que Kelly, et lui assure que son père est jaloux d'elle. La jeune femme est remotivée et brille en cours. Lorsqu'elle apprend ce qu'il s'est passé, Salomé l'apprend et découvre que le père de Kelly n'a jamais passé le concours de l'Institut, et qu'il a donc manipulé Kelly... pour l'aider en cuisine.

Enfin, Olivia est persuadée que Joachim a des sentiments pour elle dans Ici tout commence mercredi 12 octobre. Elle confie sa théorie à Claire, qui émet des doutes. La cheffe Listrac décide de confronter directement l'artisan... qui lui confirme qu'il n'est pas l'auteur de ce mot. Joachim émet ensuite l'idée qu'un élève aurait pu écrire une déclaration d'amour à un autre élève. En l'apprenant, Samia comprend qu'Ethan a écrit ce mot à son encontre. La jeune femme le remballe totalement, toujours décidée à se concentrer uniquement sur ses études.