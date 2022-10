Ici tout commence du 13 octobre 2022 : Théo pète les plombs (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans le prochain épisode d'ITC au programme TV jeudi 13 octobre, Emmanuel choisit Axel pour remplacer Théo, qui pète les plombs. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 13 octobre 2022, Théo fait une scène à son père au sujet d'Axel. Le jeune homme reproche à Teyssier de vouloir l'évincer pour pouvoir travailler avec son neveu sur une proposition pour le concours national. Emmanuel le contredit et lui explique qu'il aurait tout à fait pu demander leur aide à Enzo, Salomé ou bien Mehdi, mais c'est lui qu'il est allé voir. Dans le même temps, Victorine cause des problèmes puisqu'elle assiste aux compliments formulés par Landiras à Axel, qui l'impressionne en cours. Elle en parle à Jasmine qui va colporter l'information à Axel et Elliott qui lui propose de donner des idées à Théo. Axel essaie de donner son aide à Théo qui le prend extrêmement mal et lui crie de quitter sa cuisine immédiatement. Arrivé à ce moment-là, Emmanuel s'intéresse aux propositions d'Axel et décide d'écarter son fils au profit de son neveu...

En parallèle, dans l'épisode d'ITC au programme TV de TF1 jeudi, Lisandro et Anaïs sont heureux de se retrouver. Le professeur de mixologie est alerté par Jasmine au sujet d'une cliente difficile. Elle se révèle être une amie de Lisandro qui s'amuse à lui faire des reproches farfelus. Tous deux renouent autour d'un verre avec Gaëtan et Anaïs aux salins. Anaïs veut en apprendre plus sur leurs techniques de mixologie et de jonglage. Ils se prêtent donc au jeu et impressionnent grandement les clients du bar.

Enfin, toujours dans cet épisode 508 d'Ici tout commence du 13 octobre, Charlène est particulièrement angoissée à l'idée d'essayer des robes de mariée seule. Livio lui propose de l'emmener pour l'aider à faire le bon choix. La jeune femme apprécie le geste et lui explique, sur la route, qu'elle a du mal à sympathiser avec d'autres femmes. Charlène lui présente sa robe de mariée mais Livio, forcé à dire la vérité, ne valide pas du tout. Charlène va donc devoir en essayer d'autres pour trouver la bonne robe pour son futur mariage avec Louis !