Ici tout commence du 20 octobre 2022 : Vic et Théo en couple ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 513 d'Ici tout commence diffusé jeudi 20 octobre, Théo et Vic passent à la vitesse supérieure, Hortense met en garde Charlène. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 20 octobre 2022, Ambre rejoint officiellement le Cercle et défend Vic face à Hortense. L'étudiante de troisième année est persuadée que sa sœur a manipulé la jeune femme. De son côté, Théo reste persuadé qu'il récupérera son poste dès que son père reviendra de Madrid. Mais Antoine confirme, à Greg et Medhi devant Théo, que les deux élèves de troisième année s'occuperont bien du menu du 31 octobre, ce qui a été validé par Emmanuel. Théo découvre alors que sa mère lui a menti et lui demande des explications mais Constance ne dénonce pas Vic. Théo se dispute avec sa mère, ce qui inquiète Charlène. La jeune femme se confie alors à Hortense, et révèle qu'elle ne reconnaît plus son frère ces derniers temps. Hortense la met alors en garde contre l'emprise qu'exerce Vic. En fin de journée, Théo se confie à la jeune femme et ils finissent par coucher ensemble.

En parallèle, Deva est stressée en cours et se lance dans des recettes complexes dans l'épisode 513 d'ITC au programme TV ce jeudi sur TF1. La cheffe Guinot l'autorise toutefois à participer aux rattrapages. Alors qu'elle révise au CDI, David s'en mêle et lui reproche de ne pas suffisamment se faire confiance. En cours, Deva ne retrouve pas son livre de recettes et comprend que David le lui a volé. Son pari s'est toutefois révélé payant puisque la cheffe Guinot la félicite pour son travail.

Enfin, Billie est toujours énervée suite à son altercation avec le client grossophobe de la veille. Dans Ici tout commence jeudi 20 octobre, Eliott lui conseille d'apprendre à se maîtriser lorsqu'elle assure le service. Mais Antoine Myriel la convoque parce que le client s'est plaint de son comportement. Tom, qui a assisté à la scène, confirme la version de l'étudiante de première année et la défend devant le proviseur. Antoine décide de fermer les yeux pour cette fois, à la condition que Billie ne fasse plus de vague.