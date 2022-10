Ici tout commence du 25 octobre 2022 : Vic démasquée par Théo (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 516 d'Ici tout commence du mardi 25 octobre 2022, Vic sabote le dessert de Medhi. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 25 octobre 2022, Vic remplace le CBD nécessaire au dessert de Medhi et Greg par de l'herbe. Medhi n'y voit que du feu. Landiras et Hortense goûtent la préparation avant le service... et finissent tous les deux par planer. Le professeur de pâtisserie s'écroule en plein cours, Hortense fait une scène durant le service du Double A. Jasmine, Constance et Lisandro comprennent alors que le dessert de Medhi est responsable de leur état. Emmanuel décide de virer Greg et Medhi pour les remplacer par Claire. Théo comprend alors qu'il y a du cannabis mélangé avec du CBD et Hortense comprend tout de suite que Vic a saboté le dessert de Medhi. La jeune femme continue toutefois de nier, mais Théo comprend qu'elle ment et rompt avec elle.

De son côté, Jeremy est suspicieux envers Joachim. Dans l'épisode 516 d'ITC au programme TV de TF1 ce mardi, l'artisan essaie de se rapprocher du fils de Clotilde, mais ce dernier n'a pas confiance en lui et s'inquiète pour sa mère. Jeremy est persuadé qu'il se sert de Clotilde pour son argent, surtout lorsqu'il apprend qu'elle lui a offert une planche de surf hors de prix. Clotilde recadre alors son fils sur ses insinuations et Joachim essaie de prouver sa bonne foi.

Enfin, dans Ici tout commence mardi 25 octobre, la compétition continue de faire rage entre Ethan et Samia, qui préfère toujours travailler plutôt que de se changer les idées. Plus tard, Billie réussit à convaincre Samia de sortir pour se détendre. La jeune femme reste obsédée par le boulot, persuadée que c'est ce que font les cheffes Guinot et Listrac... qui sont au même bar qu'elles.