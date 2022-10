Ici tout commence du 27 octobre 2022 : Vic menace Enzo (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode d'Ici tout commence du jeudi 27 octobre 2022, Vic menace de révéler le secret d'Enzo. Il ne serait pas "Enzo Lopez"... Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 27 octobre 2022, Hortense surprend Théo et Vic en train de s'embrasser, et ne manque pas de leur promettre de ne pas en rester là. Théo demande de l'aide à Medhi, Eliott et Enzo pour le menu d'Halloween, mais ils refusent de l'aider après ce qu'il s'est passé ces dernières semaines. Le fils Teyssier s'excuse ensuite auprès de son cousin pour son attitude. Par la suite, Enzo, Ambre, Samia et Billie décident d'aider, malgré tout, Théo. Axel et Hortense observent la scène avec surprise, et décident d'enquêter. Mais la tension est encore vive entre les membres du Cercle et Vic. Cette dernière menace alors Enzo de révéler son secret s'il dit la vérité sur elle à Théo. On apprend alors qu'il n'est "pas Enzo Lopez".

Au même moment, au Double A, David déplore de ne pas avoir de nouvelles d'Anaïs après ses nombreuses demandes, et doit interroger Lisandro pour en savoir plus sur la vie de son amie. Deva remarque bien que David ne va pas bien et essaie de lui arracher des confidences, sans succès. Déprimé, David va éponger son chagrin dans l'alcool au coffee shop. Gaëtan appelle Deva et Souleymane à l'aide pour qu'ils le ramènent à l'Institut.

Enfin, Charlène et Louis continuent de se disputer au sujet du restaurant éphémère. Dans Ici tout commence le jeudi 27 octobre 2022, Charlène est sous pression, obligée de former un nouvel élément dans sa brigade et n'ayant pas assez d'ingrédients pour sa garniture. Louis propose son aide, et le couple est de nouveau en osmose... en cuisine du moins. Cela donne envie à Charlène de relancer leur idée de restaurant, alors que Louis préférerait passer un moment intime avec sa petite amie. En parallèle, Louis s'abonne à un site de charme...