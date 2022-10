Ici tout commence dès le 31 octobre 2022 : Louis prêt à tromper Charlène ? (Spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans Ici tout commence la semaine prochaine, Louis entame une relation virtuelle avec une cam girl. Résumé en avance et spoilers.

Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence à partir du lundi 31 octobre 2022, la tension entre Charlène et Louis ne s'apaise pas. Ce dernier regrette en effet l'absence de relation intime avec sa petite amie, remarquant au cours de la soirée d'Halloween qu'elle n'est plus attirée par lui depuis qu'il est devenu professeur à l'Institut. En parallèle, le jeune homme se confie à Livio sur sa relation avec sa fiancée et sur le site "Paradise". L'italien lui conseille d'essayer pour mettre du piment dans son couple. Louis contacte alors une cam girl du nom de Flow, dont on ne voit pas le visage, pour débuter une relation à distance.

En parallèle, Emmanuel veut découvrir le nom de tous les chefs qui font partie du Cercle, qui est aussi le réseau culinaire le plus influent de France. Il demande à Enzo d'être son espion. Le jeune homme accepte à condition que Vic soit virée de l'Institut. Au même moment, le menu d'Halloween est un succès et Théo reprend la tête du Double A, et le Cercle se met en veille, ses membres suspectant Teyssier d'avoir des doutes. Enfin, Axel et Jasmine vont vivre une soirée d'Halloween très romantiques et consolident leur couple.