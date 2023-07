Deux acteurs de Grey's Anatomy en couple ? Cette rumeur enfle après le divorce d'une star emblématique de la série

La rumeur enfle : alors que cette star de Grey's Anatomy vient de divorcer, une rumeur laisse entendre qu'elle aurait retrouvé l'amour dans les bras d'une autre.

Ce ne serait pas la première fois qu'une romance serait née sur le plateau d'un tournage télévisé. Avec près de quatorze saisons de Grey's Anatomy au compteur, Kevin McKidd est désormais un vétéran de la série et un visage bien ancré dans l'imaginaire des fans. S'il interprète Owen Hunt dans la série médicale à succès et que son personnage a vécu de nombreuses histoires d'amour depuis son arrivée au casting, Kevin McKidd a lui aussi vécu plusieurs romances et a déjà deux divorces à son compteur.

Le magazine People a en effet annoncé, le 22 juin dernier, que l'acteur avait divorcé de sa seconde épouse, Arielle, un an après l'annonce de leur séparation. Auparavant, il avait été marié à une certaine Jane Parker, avec qui il a eu deux enfants. L'annonce de son divorce récent ne fait qu'enfler la rumeur d'une liaison avec l'une des actrices de Station 19, que l'on a également pu apercevoir dans Grey's Anatomy.

Un baiser remarqué, échangé en Italie

En juin dernier, Kevin McKidd a été aperçu en train d'embrasser Danielle Savre, interprète de Maya Bishop, en Italie. Pour l'heure, les deux intéressés n'ont pas officiellement confirmé cette histoire d'amour naissante, mais l'interprète d'Owen Hunt a récemment partagé des vidéos et des photos de vacances en Zambie avec Danielle Savre sur son compte Instagram. De quoi alimenter la rumeur.