Le retour de Stranger Things reporté, pourquoi vous devrez attendre avant la saison 5

Les fans sont habitués à devoir patienter avant de découvrir une nouvelle saison de leurs séries favorites. Mais pour Stranger Things, l'attente avant de pouvoir dévorer la fin de la série Netflix risque d'être particulièrement longue.

Les fans de Stranger Things ont fait preuve de particulièrement de patience par le passé. Après avoir patienté un an entre la première et la seconde saison (2016 et 2017), il a fallu attendre deux ans avant de découvrir la saison 3. L'attente entre la troisième (2019) et quatrième saison (2022) a été colossale, puisque les fans ont cette fois attendu trois ans pour découvrir la suite des aventures des habitants d'Hawkins, en raison, en partie, de la crise sanitaire liée au coronavirus.

La saison 5 de Stranger Things ira-t-elle encore plus loin ? Elle est particulièrement attendue des fans puisqu'il s'agira de la conclusion définitive de la série. A l'origine, l'épilogue de la saga était attendu pour le courant de l'année 2024 selon les estimations du comédien David Harbour, qui incarnait Jim Hopper. Cela faisait déjà patienter les fans pendant environ deux ans. Mais en raison de la grève qui bouscule Hollywood, l'attente pourrait être bien plus longue.

Les créateurs de Stranger Things, Matt et Ross Duffer, ont fait savoir le 6 mai dernier que la production de la saison 5 était mise en pause. Les scénaristes du secteur demandaient collectivement une hausse de salaire et exprimaient leur inquiétude vis à vis de l'usage de l'intelligence artificielle dans leur métier. Depuis, la production, et donc l'écriture du scénario et le tournage de la série, n'a pas repris.

Alors quand pourra-t-on découvrir la suite ? Aucune date de sortie de Stranger Things 5 n'a été annoncée pour le moment, mais il semble très compliqué d'imaginer une sortie pour 2024, d'autant plus que la grève à Hollywood semble prête à s'éterniser, maintenant que le syndicat des acteurs a rejoint le mouvement.