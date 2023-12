"House of the Dragon" saison 2 se dévoile dans une bande-annonce captivante

Une bande-annonce trépidante qui annonce la guerre au sein des Targaryen pour le trône de fer a été dévoilée par HBO. Découvrez les premières images de la saison 2 de "House of the Dragon".

La danse des dragons est imminente. C'est en tout cas ce que nous révèle la première bande-annonce de la suite de House of the Dragon, dévoilée durant le week-end par HBO. La série fera son retour pour sa saison 2 à l'été 2024. Et les premières images dévoilées par la chaîne prestigieuse américaine, qui avait déjà diffusée la série mère Game of Thrones, annoncent un combat trépidant au sein de la famille Targaryen.

Pour rappel, la première saison du prequel de Game of Thrones détaillait comment les tensions entre les différents prétendants au trône de fer et entre les différents clans ont pu monter, jusqu'à atteindre un point de non-retour jusqu'à la mort du roi Viserys. La saison 2 se concentrera donc sur l'affrontement aussi épique que sanglant entre Rhaenyra et Alicent. Vous pouvez découvrir la bande-annonce de la saison 2 de House of the Dragon ci-dessous.

La danse des dragons oppose deux clans : celui de Rhaenyra Targaryen, fille aînée du premier mariage de Viserys et prétendante légitime au trône, qui voit son droit de succession contesté par Alicent Hightower, seconde épouse de son père qui souhaite au contraire que son enfant, Aegon, le fils aîné de Viserys, monte sur le trône de fer. Dans la saison 1, les Hightower s'emparent en effet du pouvoir et provoquent la colère de Rhaenyra. Le conflit atteint définitivement un point de non retour lorsque Aemond, fils cadet de Alicent, tue Lucerys, le fils cadet de Rhaenyra.

Une saison 2 très attendue

La saison 1 de House of the Dragon avait eu un véritable succès d'audiences sur HBO Max et en streaming. Les fans attendaient en effet avec impatience le retour de l'univers de Game of Thrones avec ce prequel. En reprenant les recettes qui avaient fonctionné dans la première série, ce prequel a réussi à consolider un public de fans au rendez-vous chaque semaine, mais également à s'attirer de très bonnes critiques.

La saison 2 est donc attendue avec grande impatience. Le casting de la première saison est intégralement de retour (sans compter évidemment les personnages décédés dans la première saison), et de nouveaux visages feront leurs débuts dans cette nouvelle salve de huit épisodes : Simon Russell Beale jouera Ser Simon Strong, le grand-oncle de Lors Larys. Freddie Fox sera Ser Gwayne Hightower, le frère d'Alicent, alors que Gayle Rankin jouera la mystérieuse Alys Rivers. Enfin, Abubakar Salim a été choisi pour incarner un marin de la flotte des Velaryon, Alyn d'Hull.

On sait pour le moment que cette saison 2 de House of the Dragon sortira à l'été 2024, mais pour l'heure, aucune date de sortie précise n'a été annoncée. Comme pour la première saison, cette adaptation de Georges R.R. Martin sera diffusée à un rythme hebdomadaire, à raison d'un épisode par semaine. De quoi faire durer le plaisir !