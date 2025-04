"Je ne peux pas dire qui" : Louane s'est fait des amis à l'Eurovision, mais se méfie aussi de quelques candidats

Louane a fait quelques confidences sur les relations en coulisses entre les candidats à l'Eurovision.

Rendez-vous est pris le 17 mai prochain, à Bâle, en Suisse, pour la grande finale de l'Eurovision 2025. Trente-huit pays s'affronteront pour le plus grand télécrochet de l'année ce soir là, pour tenter de remporter le concours et régner sur toute l'Europe pendant un an, avec un tube continental. Louane, qui représentera la France avec son titre "maman", fait partie des favoris. Elle est régulièrement citée dans le top trois des bookmakers, avec les représentants de la Suède et de l'Autriche.

La jeune chanteuse a démarré sa campagne médiatique dans l'Hexagone avec son show au Stade de France le 15 mars, mais aussi et surtout dans toute l'Europe, pour convaincre le public au-delà de ses frontières. Car on le sait peu, mais plusieurs "warm-ups" sont organisés à travers le continent avant la date fatidique. Des événements et des concerts promotionnels, dont l'incontournable "Eurovision in concert", organisé chaque année à Amsterdam. Ce dernier a eu lieu début avril.

Pour cette édition 2025, la 15e du célèbre concert hollandais, tous les candidats à l'Eurovision étaient présents et ont pu se croiser en coulisses. L'occasion pour Louane passer un premier test plutôt concluant face à un public conquis, mais aussi d'échanger avec ses concurrents directs, avec à la clé de nouvelles relations artistiques et personnelles parfois solides avec certains candidats.

"C'est une vraie famille", a ainsi confié une Louane pleine d'enthousiasme cette semaine, dans l'émission C à vous sur France 5, dévoilant des échanges quasi quotidiens avec d'autres artistes via les réseaux sociaux. "On a un groupe Instagram tous ensemble, où on s'écrit littéralement tous les jours", a expliqué la chanteuse à Anne-Elisabeth Lemoine, évoquant aussi des "Facetimes dans la vie privée".

Les "liens qui se créent" sont même parfois si forts, que des promesses sont faites entre candidats. "C'est hyper mignon parce qu'avec certains des concurrents – je ne peux pas dire qui – […], on s'est promis, quoi qu'il arrive, [qu'il n'y aurait] pas de coups bas", a-t-elle soufflé.

Car des "coups bas" sont bien possible en coulisses selon la représentante de la France, qui reste sur ses gardes au milieu de ce climat bon enfant. "Évidemment, il peut y en avoir. Ça peut être tout et n'importe quoi", affirme Louane, visiblement plus méfiante avec d'autres rivaux. Et elle n'hésite pas à citer un exemple d'échange assez stupéfiant entre concurrents : "'Tu as mal à la gorge, je vais te filer une pastille, c'est un Strepsil', alors qu'il ne faut absolument pas prendre de Strepsil avant de chanter !"

Simple illustration de ses propos ou expérience vécue ? On n'en saura pas plus. Pour Louane, il ne faut pas se faire d'illusion en tout cas : "On veut tous gagner. S'il y a des gens qui disent qu'ils ne veulent pas gagner, ce n'est pas vrai, c'est des menteurs", lance-t-elle, même si dans son groupe d'amis "à la fin, quoi qu'il arrive", tout le monde restera "pote". Une belle histoire qu'il faut encore écrire le 17 mai.