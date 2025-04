Une nouvelle facture inattendue arrive pour beaucoup de propriétaires, certains la reçoivent déjà

Beaucoup de propriétaires vont devoir régler une nouvelle facture dans les mois à venir.

Les propriétaires ne l'avaient pas vue venir. Une nouvelle (petite) facture attend bon nombre d'entre eux, dans les mois ou années à venir. S'il est beaucoup question ces derniers temps de rénovation énergétique, de DPE, d'augmentation de la fiscalité ou encore d'encadrement des loyers, une nouvelle dépense va venir s'ajouter à la longue liste des charges déjà supportées par celles et ceux qui détiennent des biens.

Tous ne sont pas concernés. Seule une partie -certes importante- des propriétaires d'appartements va devoir mettre la main à la poche. Si ce changement n'est pas obligatoire, il est fortement recommandé car il concerne… la porte d'entrée de l'immeuble. Une modification inattendue est en effet en passe d'entrer en vigueur.

Dans les immeubles, le système d'entrée est partout le même : soit un code est tapé, soit un badge Vigik est "bipé" pour ouvrir la porte et accéder au sas d'entrée. Cet espace, au-delà des résidents, plusieurs personnes peuvent y accéder grâce à un badge quasi-similaire : la Poste, la police/gendarmerie, les livreurs, les opérateurs de téléphonie, les porteurs de presse…

Le badge de ces professionnels n'ouvre pas tout. En effet, deux systèmes distincts sont intégrés à l'interphone : celui pour détecter les badges des habitants, celui pour détecter ceux des professionnels. C'est ce dernier qu'il va falloir bientôt mettre à jour dans environ 500 000 copropriétés, partout en France.

"Le système actuel a été conçu dans les années 1990, avec des protocoles de sécurité qui commencent à être anciens, une technologie facilement copiable et à une époque où la connectivité des immeubles était limitée", introduit Sylvain Lepetit, président de l'association Vigik, avant de poursuivre : "il fallait faire évoluer ce système pour avoir des niveaux de sécurité plus élevés."

Un nouveau système a ainsi été élaboré, avec "un niveau de sécurité comparable au paiement sans contact." Par ailleurs, celui-ci sera désormais connecté pour que le syndic puisse gérer les accès à tous ses immeubles à distance. La mise en œuvre de ce nouveau dispositif, appelé "Vigik+", va donc demander l'intervention d'un professionnel. "Cela ne nécessite pas de changer tout le système d'interphone et de serrure électrique, seulement la tête de lecture", tempère Sylvain Lepetit. Sa mise en oeuvre a commencé depuis près d'un an avec le début de la commercialisation de Vigik+, en mai 2024.

Cet ajustement devrait coûter "autour d'une centaine d'euros" - selon l'ampleur de l'immeuble et le nombre d'interphones -, à partager entre tous les copropriétaires. S'il n'est pas obligatoire, il devra être effectif au plus tard le 1er janvier 2030, sans quoi "les professionnels ne pourront plus rentrer dans l'immeuble." Plus de distribution de courrier ou de colis ou pas d'intervention possible des pompiers par exemple. Quant aux badges actuels des professionnels, ceux-ci seront changés et les nouveaux mis en circulation à compter de 2026.