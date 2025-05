Loin de la télé, Cyril Hanouna a décidé de se reconvertir dans un tout nouveau métier

Cyril Hanouna se lance dans un projet ambitieux, loin des plateaux TV. Nom de code : Chapchak.

Cyril Hanouna n'en finit pas de surprendre. Après l'arrêt de Touche Pas à Mon Poste sur C8, suite à de nombreux et coûteux dérapages, puis son transfert chez M6 pour animer un programme plus sage (on attendra la rentrée pour le confirmer), le trublion du PAF se lance dans une nouvelle aventure, loin de la télévision. Il faut dire que ses nouveaux employeurs ont décidé de le priver de politique et des débats polémiques, à la limite de la légalité, qu'il affectionnait tant dans TPMP.

Le groupe M6 veut en effet que Cyril Hanouna se cantonne à du divertissement pur et dur, une feuille de route qui semble se confirmer avec l'annonce de Tout beau, tout 9 (TBT9), sa nouvelle émission quotidienne sur W9. Il fallait donc absolument trouver un nouveau terrain de jeu et une nouvelle forme d'expression pour diffuser ses idées. Hanouna a beau avoir fait passer son envie de se présenter à la présidentielle de 2027 pour un prank, il a dit et répété qu'il souhaitait peser dans le débat au cours de cette élection.

Il a donc créé une nouvelle structure pour ce faire, baptisée "Chapchak.". Une agence de communication créée avec deux associés, Aline Poulain et Karl Astié. En plus d'une activité classique de com, relations presse et de média training, Hanouna espère faire de cette agence "multicarte" un acteur incontournable pour "faire passer des messages". Et pourquoi pas jusqu'au plus haut sommet de l'Etat.

L'agence veut s'adresser aux chefs d'entreprises, élus et leaders d'opinion pour les aider à faire passer leurs idées auprès du grand public. Des décideurs souvent "livrés à eux-mêmes" dans l'arène médiatique, perdus dans l'hypercommunication, les codes des réseaux sociaux comme TikTok, ballotés de buzz en bad buzz, et maladroits dans leur communication de crise, selon Hanouna, qui s'érige en spécialiste dans plusieurs de ces domaines.

Chapchak., présenté comme un "commando obsédé par l'efficacité" par un des associés dans le Figaro, semble vouloir aussi reconnecter le monde politique et la société française. Avec une expertise unique de ce qui marche auprès des Français, notamment les jeunes et les classes populaires, on peut s'attendre à des concepts innovants pour capter l'attention, des campagnes massives sur les réseaux sociaux, le tout teinté d'"humour".

Quasiment opérationnelle dans des bureaux du 8e arrondissement parisien, l'agence a déjà pris en charge ses premiers clients. "Personnalités politiques, sociétés du CAC 40, entrepreneurs, sportifs…", liste le Figaro. Il faut dire qu'Hanouna a un beau carnet d'adresse et que ses associés n'ont rien à lui envier. Karl Astié, directeur général de la structure, est un proche de Laurent Wauquiez. La présidente de Chapchak., Aline Poulain, fut la patronne du service de presse de Nicolas Sarkozy chez les Républicains et chef de cabinet de Jean-Michel Blanquer au ministère de l'Education en 2020.

De nombreuses personnalités qui sont passées dans TPMP pourraient aussi devenir clientes d'Hanouna. Et pourquoi pas bientôt certains chroniqueurs ou animateurs du groupe M6. La boucle serait bouclée.