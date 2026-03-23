Municipales 2026 : carte, moteur de recherche... Tous les résultats disponibles commune par commune

Découvrez tous les résultats du 2e tour des municipales 2026 et dans toutes les communes de France grâce à notre moteur de recherche.

Dimanche 22 mars 2026, les citoyens de quelque 1 600 communes ont de nouveau voté pour le second tour des élections municipales. Grâce à notre moteur de recherche dédié, il vous suffit d'indiquer le nom de votre commune ou votre code postal pour consulter instantanément les résultats de chaque liste et découvrir la nouvelle composition de votre conseil municipal.

Une carte interactive est également à votre disposition pour naviguer à travers les départements et explorer les résultats des municipales dans le détail.

Les résultats des municipales dans les principales communes de France

à Paris , Emmanuel Grégoire (PS) est élu.

, Emmanuel Grégoire (PS) est élu. à Marseille , Benoît Payan (PS) est élu.

, Benoît Payan (PS) est élu. à Lyon , Grégory Doucet (Eco) est élu.

, Grégory Doucet (Eco) est élu. à Toulouse , Jean-Louis Moudenc (Hor) est réélu.

, Jean-Louis Moudenc (Hor) est réélu. à Nice , Eric Ciotti (UDR/RN) est élu.

, Eric Ciotti (UDR/RN) est élu. au Havre , Edouard Philippe (Hor) est réélu.

, Edouard Philippe (Hor) est réélu. à Bordeaux , Thomas Cazenave (Hor) est élu.

, Thomas Cazenave (Hor) est élu. à Pau , François Bayrou (Modem) est battu.

, François Bayrou (Modem) est battu. à Lille , Arnaud Deslandes (PS) est élu.

, Arnaud Deslandes (PS) est élu. à Nantes , Johanna Rolland (PS) est réélue.

, Johanna Rolland (PS) est réélue. à Strasbourg , Catherine Trautmann (DVG) est élue.

, Catherine Trautmann (DVG) est élue. à Toulon, Josée Massi (DVD) est réélue.

Des résultats des municipales officiels

Le circuit de transmission des données repose sur une double architecture, à la fois physique et numérique. Dès la proclamation des résultats dans chaque bureau de vote, le procès-verbal (PV) est rédigé en deux exemplaires originaux. Tandis que l'un reste en mairie pour une consultation publique immédiate, le second est acheminé sans délai à la préfecture sous escorte ou pli sécurisé. Parallèlement, pour accélérer la diffusion médiatique, une saisie informatique est effectuée par les services municipaux sur le portail sécurisé du Ministère de l'Intérieur. Cette "remontée flash" permet d'alimenter les cartes nationales dès 20h00, bien que ces chiffres ne soient considérés que comme provisoires tant que le PV papier n'a pas été formellement vérifié par les services de l'État.

Les enjeux des résultats du deuxième tour des municipales sont importants. Le mode de scrutin municipal est un système mixte conçu pour assurer une stabilité aux mairies. La liste qui arrive en tête ce soir, même d'une seule voix, obtient d'office une prime majoritaire égale à 50% des sièges à pourvoir. Les sièges restants sont ensuite répartis proportionnellement entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5M des voix. C'est ce mécanisme qui explique l'importance des fusions de listes opérées entre les deux tours.

Il faut également rappeler qu'un maire n'est pas élu directement par les citoyens ce dimanche 22 mars. Vous élisez des conseillers municipaux qui se réuniront entre le vendredi 27 et le dimanche 29 mars pour élire formellement le maire et ses adjoints lors du traditionnel troisième tour.