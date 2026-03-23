Résultat de l'élection municipale 2026 à Lyon : victoire serrée de Doucet, peut-elle être annulée par Aulas ?

Les résultats de l'élection municipale à Lyon sont très serrés. Grégory Doucet est victorieux, mais Jean-Michel Aulas compte déposer un recours. Découvrez les scores des candidats.

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07:04 - La Métropole de Lyon remportée largement par le parti de Jean-Michel Aulas Bruno Bernard, a annoncé sa défaite hier soir à la Métropole, face à la candidate LR Véronique Sarselli, alliée à Jean-Michel Aulas. "Les électeurs ont tranché. Ils ont donné aux listes Grand Cœur Lyonnais une majorité absolue au Conseil de la Métropole », a-t-il déclaré dans un communiqué, qui ajoute : "Cette campagne métropolitaine aura été difficile », a-t-il relevé, notamment « parce que les conditions d’un rassemblement de la gauche entre les deux tours n’ont pas pu être réunies (...) à cause des enjeux municipaux à Vaulx-en-Velin et Vénissieux".

22/03/26 - 23:36 - L'entourage d'Aulas affirme que les bulletins nuls ont été comptabilisés Selon BFMTV, Jean-Michel Aulas est bien battu de peu à Lyon (Rhône) par Grégory Doucet, et son entourage affirme que des bulletins nuls auraient été comptabilisés, ce qui explique son recours.

22/03/26 - 23:30 - Nouveaux résultats partiels à Lyon, Aulas grimpe ! Selon de nouveaux résultats partiels, à Lyon, Grégory Doucet baisse à 50,4% et Aulas monte à 49,6%, dit Le Progrès, à 22h30.

22/03/26 - 23:20 - "On ne sait pas encore qui a gagné Lyon", martèle Aulas Jean-Michel Aulas, sans doute battu à Lyon par le maire sortant Grégory Doucet s'exprime : "On ne sait pas encore qui a gagné Lyon, on sait en revanche qui a gagné la métropole. Et dans des proportions incroyables ! Trois arrondissements ont été gagnés par Coeur lyonnais. Monsieur Doucet en rajoute un peu mais à sa place je ne ferai pas le fier. Les résultats sont plus serrés que ceux qui avaient été annoncés par les médias mais aussi par le maire sortant. Nous avons d’ailleurs déposé un recours en raison des nombreuses irrégularités qu’il y a eu durant ce scrutin", martèle-t-il au soir de ce 2e tour extrêmement serré dans la Capitale des Gaules.

22/03/26 - 23:17 - Jean-Michel Aulas conteste le résultat de l'élection à Lyon "10 dès 6 circonscriptions de la métropole ont été gagnées par le Cœur lyonnais et 3 arrondissements à l'heure actuelle ont été remportés aussi par cœur lyonnais dans la ville de Lyon". "Monsieur Doucet en rajoute un peu mais à sa place les résultats semblent à peu près connus et vous le voyez ils sont beaucoup plus serrés. Iil y a probablement moins de 1000 à 1500 voix de différence. C'est la raison pour laquelle compte tenu des nombreuses irrégularités qui se sont produites pendant le scrutin nous avons déposé un recours", annonce JM Aulas. "Je prends donc acte de monsieur Doucet pour officiellement exprimer mes réserves. Quant aux résultats finaux de ces très nombreuses irrégularités qui ont été constatés je regrette encore plus sur le plan des valeurs 2e tour car les programmes de ces 2 parties sont complètement antinomiques", poursuit-il.

22/03/26 - 22:47 - "Je veux dire du fond du cœur mes remerciements", le discours de Grégory Doucet à Lyon "Aujourd'hui, une nouvelle page de notre ville s’est écrite. Les Lyonnaises et les Lyonnais ont choisi par leur vote de maintenir une trajectoire responsable et républicaine généreuse et universelle pour notre territoire et ses habitants. Je veux dire du fond du cœur mes remerciements les plus sincères à toutes celles et tous ceux qui ont permis cet exercice démocratique inédit dans près de 1000 bureaux de vote,les agents publics. Sans eux, notre droit fondamental à choisir nos représentants serait menacé. Je veux également vous remercier mes chers amis réunis ce soir, vous vous êtes mobilisés nuit et jour depuis des semaines sans compter vos heures vos sourires par votre présence dans l'adversité. Quand les sondages et les prévisions nous donnaient totalement perdants vous avez été dans les rues sur toutes les places sur tous les marchés de notre ville vous êtes allé à la rencontre des lyonnaises et des Lyonnais et j'en profite pour les remercier pour leur accueil pour nous avoir ouvert leurs portes et leur quotidien. Merci à vous merci à celles et ceux qui nous ont accueillis chez eux pour des réunions d'appartement, pour des débats respectueux, parce que nous avions en commun l'amour de notre ville. Alors merci à vous, vous avez été juste flamboyant pendant toute cette campagne. Je voudrais aussi remercier cette équipe de campagne. Je voudrais aussi remercier cette équipe de campagne et je leur dis qu'ils peuvent être immensément fiers de ce qu'ils ont accompli", dit Grégory Doucet, revendiquant sa victoire à Lyon.

22/03/26 - 22:45 - Grégory Doucet revendique sa victoire Le maire sortant Grégory Doucet (Les Ecologistes) revendique sa victoire à Lyon (Rhône) où le duel avec Jean-Michel Aulas a été serré jusqu’au bout, confirme BFMTV.

22/03/26 - 21:54 - Les résultats des élections à la Métropole de Lyon Les élections municipales de 2026 à la Métropole de Lyon ont vu les électeurs choisir leurs conseillers, un scrutin unique en France. Au premier tour, la candidate LR Véronique Sarselli est en tête dans neuf circonscriptions, tandis que les écologistes dirigés par Bruno Bernard dominent cinq circonscriptions. Les négociations entre la France Insoumise et les écologistes n'ayant pas abouti, cela présage d'une victoire pour Sarselli au second tour. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

22/03/26 - 21:24 - Un écart qui se resserre à Lyon Une nouvelle estimation Ifop donne Grégory Doucet à 51,8% à Lyon, contre 48,2% pour Jean-Michel Aulas. Les résultats de ce 2e tour des Municipales ne sont pas complets.

22/03/26 - 20:49 - La participation en baisse à ce second tour à Lyon Selon IPSOS-BVA, la participation est en baisse à Lyon pour ce second tour des municipales. Selon l'institut, la participation s'élève à 34% pour ce second tour contre 35,5% pour le premier.

22/03/26 - 20:46 - Grégory Doucet réélu à Lyon Grégory Doucet est réélu à la mairie de Lyon avec 54 % des voix, contre 46 % pour Jean-Michel Aulas, d'après des estimations de l'IFOP.

22/03/26 - 20:00 - Les résultats de l'élection municipale attendus à Lyon 20 heures sonnent. Les bureaux de vote ferment et le dépouillement commence pour découvrir le résultat de l'élection municipale à Lyon. Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas attendent d'être départagés dans un duel annoncé serré.

22/03/26 - 19:40 - La participation en baisse selon BFMTV BFMTV projette de nouvelles estimations de la participation à Lyon (Rhône) pour ce second tour. A 19h, le taux de participation s’établirait à 64.48%. Cela constitue une légère baisse par rapport au premier tour (65.29%) de ces élections municipales.